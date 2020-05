Άντονι Χόπκινς: Ο Άντονι Χόπκινς ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και μένει σπίτι του, για να προστατέψει την υγεία του από τον κορονοϊό. Ο 82χρονος διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, αποφάσισε να περάσει ευχάριστα την ώρα του έκανε TikTok χορεύοντας Drake.

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες αντιδράσεις, εξέπληξε όλους όταν σηκώθηκε από τον καναπέ του, έβαλε το Toosie Slide του καναδού ράπερ Drake να παίζει και άρχισε να χορεύει ανάλογα

«Drake I’m late to the party… but better late than never. @oficialstallone @arnoldschnitzel ##toosieslidechallenge». Ποτέ δεν είναι αργά για πάρτι δηλώνει ο πρωταγωνιστής της «Σιωπής των Αμνών».

Στο τέλος μάλιστα προκάλεσε με μερικές φιγούρες πυγμάχου τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, ώστε να φτιάξουν το δικό τους TikTok βίντεο.