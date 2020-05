Βαγιαννίδης: Στην αποκάλυψη ότι δεν είναι μόνο η Ίντερ που έχει κάνει πρόταση για τον Βαγιαννίδη αλλά και η Μονακό προχωρά με ένα τιτίβισμα ο λογαριασμός, FITH, ο οποίος μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με μεταγραφές και άλλες σημαντικές ειδήσεις ποδοσφαίρου. Σε αυτό αναφέρει ότι οι Μονεγάσκοι έχουν κάνει πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον νεαρό άσο ο οποίος – όπως αναφέρει η ανάρτηση- θα αρνηθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού για να ανανεώσει την συνεργασία του.

«Η Μονακό έκανε επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον νεαρό, Γιώργο Βαγιαννίδη. Για τον 18χρονο δεξιό μπακ ο οποίος επίσης είναι και στο ραντάρ της Ιντερ και αναμένεται να αρνηθεί να επεκτείνει τη συνεργασία του μαζί του», αναφέρει η ανάρτηση.

AS Monaco make formal approach for Panathinaikos youngster Georgios Vagiannidis.

Monaco have submitted a contract offer for the 18-year-old right-back, who is also on Inter Milan's radar, and is expected to reject the chance to extend his deal with the Greek outfit. (GFFN)

