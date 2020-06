Ο γνωστός επιχειρηματίας δεν θα μπορούσε να λείψει και από την ερμηνεία που δίνουν ακροδεξιοί στις ταραχές που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ, σύμφωνα με άρθρο του Forbes. Λάδι στη φωτιά της συνωμοσιολογίας, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν από τις προφανείς αιτίες του ξεσηκωμού (τις εκτελέσεις μαύρων από λευκούς αστυνομικούς που έχει διαστάσεις “επιδημίας” και την δεινή θέση των Αφροαμερικανών στην αμερικανική κοινωνία) ρίχνουν και οι τοπικοί άρχοντες. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, ο δήμαρχος της Μινεάπολις και ο γενικός εισαγγελέας έκαναν λόγο για “ξένα στοιχεία” που έχουν παρεισφρήσει στις διαδηλώσεις, για να προκαλέσουν χάος. Έδειξαν ακροδεξιές οργανώσεις που προσπαθούν να υποδαυλίσουν το μίσος.

Όπως γράφει το Forbes, ο Σόρος έχει μία δράση που εμπλέκεται με την πολιτική ζωή, μέσω φιλανθρωπιών, δωρεών και προγραμμάτων και αποτελεί ενδεχομένως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της “διαπλοκής” πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Ωστόσο, πώς μπορεί να εμπλέκεται εδώ και υπέρ ποίων; Γνωστός ακροδεξιός, ο Μπιλ Μίτσελ, θεωρεί πως έχει την απάντηση. Εξισώνει τους Antifa και τον Σόρος, καλώντας τις αρχές να συλλάβουν τον επιχειρηματία, ως υποκινητή των διαδηλώσεων.

Ο Τσακ Γούλερι, επίσης γνωστός ακροδεξιός και φιγούρα της τηλεόρασης, που συχνά τα media φιλοξενούν τις απόψεις του, ανέφερε πως “ο Τζορτζ Σόρος χρηματοδοτεί την πολιτική ανυπακοή και την αναρχία εναντίον των αμερικανικών πόλεων”. Τους αντιφασίστες με τον Σόρος συνέδεσε και ο Κάντις Όουενς, Αφροαμερικανός που εναντιώνεται στο κίνημα Black Lives Matter και υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ. Για “εσωτερική επέμβαση” με υποκίνηση του Σόρος, έκανε λόγο και η Ντιάνα Λοραίν, μέλος των Ρεπουμπλικάνων, αναβιώνοντας τα σενάρια του “εχθρού εκ των έσω”, που έχουν χρησιμοποιηθεί διαχρονικά κατά κομμουνιστών και αριστερών.

Ο ίδιος ο Τραμπ, δήλωσε πως οι διαδηλώσεις υποκινούνται από τους Antifa και την ριζοσπαστική δεξιά, αποτυγχάνοντας να καταδείξει ως αιτία τις χιλιάδες εκτελέσεις μαύρων “υπόπτων” από αστυνομικούς, συνήθως χωρίς καμία τιμωρία.

