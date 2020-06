Το διάσημο μοντέλο γιόρτασε τα γενέθλιά του με τον συζυγό της Σεμπάστιαν, φίλες της και τον σκύλο της οικογένειας, ονόματι Colombo … που εικονίζεται να παίζει μαζί τους, σε ένα βίντεο slow motion που ανέβασε η Ρατατόφσκι στο Instagram. Για την ιδιαίτερη ημέρα των γενεθλίων της, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram πολλές φωτογραφίες από το living room που ήταν στολισμένο με λουλούδια, από τον κήπο της και από την ίδια και τον σύζυγό της. Τον Μάιο, το ζευγάρι γιόρτασε την επέτειο του γάμου του, πάλι με τον Colombo. Αυτή ήταν η πρώτη γιορτή τους, εν μέσω της πανδημίας. Τα γενέθλια είναι η δεύτερη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Birthday 🤍🙏♊️ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emily Ratajkowski (@emrata) στις 11 Ιούν, 2020 στις 7:42 πμ PDT

Η Αμερικανίδα, Έμιλυ Ρατατόφσκι, είναι από τα μοντέλα με την μεγαλύτερη καταξίωση στον χώρο της. Έχει έντονη προσωπικότητα, ενδιαφέρεται για την πολιτική και ασχολείται με κοινωνικά θέματα. Έχει διανύσει επίσης καριέρα στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε αρκετές ταινίες και σε μουσικά βίντεο. Ο πατέρας της είναι ζωγράφος και η μητέρα της ήταν καθηγήτρια αγγλικών. Η καριέρα της ως μοντέλο, ξεκίνησε το 2005 όταν σε ηλικία 14 ετών, υπέγραψε συμβόλαιο με την Ford. Την ίδια χρονιά, έγινε μοντέλο για τις διαφημίσεις των εταιριών Nordstrom και Kohl’s. Το 2006, σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε οντισιόν για τη συμμετοχή της σε σειρές της Disney, αλλά τελικά εμφανίστηκε ως Tasha, σε δύο επεισόδια της τρίτης σεζόν της σειράς του Nickelodeon, iCarly (2009-2010).

Το 2009, φοίτησε μόνο για ένα έτος στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, UCLA και στη συνέχεια αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μόντελινγκ. Μετά από διάφορες συνεργασίες της Έμιλι με τον φωτογράφο Tony Duran, πόζαρε για το περιοδικό Erotica Treats, τον Μάρτιο του 2012. Αργότερα, την ίδια χρονιά, συμμετείχε σε διαφημίσεις για τις εταιρίες Nikon, Sara Jean Underwood και Carl Jr.

Επίσης, έκανε γυμνή φωτογράφηση για τα καταστήματα γυναικείων εσωρούχων Frederick’s of Hollywood και για την συλλεκτική έκδοση του περιοδικού Imperial, με φωτογράφο τον Jonathan Leder. Τον Μάρτιο του 2013, με φωτογράφο τον Tony Kelly, φωτογραφήθηκε γυμνή για το εξώφυλλο του ανδρικού περιοδικού GQ της Τουρκίας. Επιπλέον, την ίδια χρονιά, εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού του Robin Thicke, “Blurred Lines”. Το “Blurred Lines”, ήταν δώδεκα συνεχόμενες εβδομάδες το νούμερο ένα τραγούδι κατά το US Billboard Hot 100, και ήταν το μακροβιότερο νούμερο ένα τραγούδι σε μουσικά charts της δεκαετίας, μέχρι το τραγούδι “Uptown Funk” όπου ήταν στην κορυφή για δεκατέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες.

Τον Οκτώβριο του 2013, το περιοδικό Esquire, ονόμασε την Έμιλι Ραταϊκόφσκι “Γυναίκα της Χρονιάς”, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτος, το μουσικό περιοδικό Rolling Stone, κατάταξε την Έμιλι, μεταξύ των είκοσι πιο σέξι γυναικών του πλανήτη. Το 2014, το περιοδικό Maxim, κατέταξε την Έμιλι στο νούμερο 62 της λίστας του περιοδικού για το Hot 100 των πιο σέξι γυναικών, το περιοδικό FHM την χαρακτήρισε ως τέταρτη πιο σέξι γυναίκα στον κόσμο, ενώ το περιοδικό AskMen, την χαρακτήρισε ως τρίτη πιο επιθυμητή γυναίκα στον κόσμο.

Το 2014, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έπαιξε την Andie Fitzgerald(Άντι Φίτζγκεραλντ), την ερωμένη του Ben Afleck, στη ταινία προσαρμογής του μυθιστορήματος “Gone Girl”. Ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2015, κυκλοφόρησε το μουσικό δράμα “We Are Your Friends”, όπου πρωταγωνίστησε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μαζί με τον Zack Efron. Από τον Ιούλιο του 2017, η Έμιλι σχεδιάζει τσάντες μόδας, για την εταιρεία Kooples. Η συλλογή ονομάζεται “Emily By The Kooples”.