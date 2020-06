Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος Αμερικής, ο οποίος έχει αγκαλιάσει το κίνημα Black Lives Matter, δήλωσε: “Εάν η άδικη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ μας έφερε πιο κοντά στη δικαιοσύνη για όλους τους Αμερικανούς, τότε ο θάνατός του όσο τραγικός και περιττός και αν υπήρξε, δεν ήταν τελικά μάταιος”. Ο Ελπιδοφόρος χαιρέτισε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα με τον τίτλο “Πες τα ονόματά τους”, του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, στον απόηχο της δολοφονίας του 47χρονου Αφροαμερικανού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση χρήσης, εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας, τεχνικών οι οποίες δεν επιτρέπουν την αναπνοή, την απαγόρευση αστήρικτων καταγγελιών προς τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 που στηρίζονται σε φυλετικές διακρίσεις, την πρόσβαση σε αρχεία για προηγούμενα πειθαρχικά παραπτώματα των οργάνων της τάξης και την ανάθεση στον γενικό εισαγγελέα της ιδιότητας του ανεξάρτητου κατηγόρου για τις περιπτώσεις θανάτου πολιτών.

Μήνυμα του Ελπιδοφόρου μετά την δολοφονία του Φλόιντ

The unjust slaying of George Floyd cannot be where America stands. Violence only breeds violence, but when such violence is perpetrated by those in authority, we must all stand up and say: “Not on our watch!” We must stand against racism and stand for equality for all.

