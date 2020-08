Η υποψήφια της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία Σβετλάνα Τιχανούσκαγια, η οποία αμφισβητεί την επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο, κατέφυγε στη Λιθουανία. Την είδηση έκανε γνωστή σήμερα ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Λίνας Λινκεβίσιους. . «Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια είναι ασφαλής. Βρίσκεται στη Λιθουανία», έγραψε σε ανάρτηση του στο Twitter.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020