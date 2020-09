Άτυχος στάθηκε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα μυϊκού τραυματισμού και έτσι δε θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του στην αναμέτρηση κόντρα στην Άρσεναλ (1/10, 21:45) για την φάση των 16 του League Cup Αγγλίας. Στο εν λόγω ματς, ο Έλληνας μπακ αναμενόταν να φορέσει φανέλα βασικού, όμως ο Κλοπ δε θα μπορέσει να τον υπολογίζει στα πλάνα του.

Ο 24χρονος διεθνής τραυματίστηκε στον αγώνα με την Λίνκολν, ενώ είναι βέβαιη η απουσία του και από το επόμενο ματς κόντρα στην Άστον Βίλα (04/10, 21:15) στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Kostas Tsimikas ruled out of Thursday’s Carabao Cup clash with Arsenal with a thigh problem. Jordan Henderson, Joel Matip & Alex Oxlade-Chamberlain all still sidelined. #LFC

— James Pearce (@JamesPearceLFC) September 30, 2020