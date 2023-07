Οι Guns N’ Roses ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους στην Ευρώπη με μία εκρηκτική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Τα μέλη της θρυλικής ροκ μπάντας , αψηφώντας τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω του καύσωνα, έδωσαν ένα μοναδικό και μαραθώνιο σόου, μπροστά σε περισσότερους από 40.000 θαυμαστές τους, οι οποίοι τους αποθέωσαν.

Επί τρεις ολόκληρες ώρες, ο Axl Rose, ο Slash και ο Duff έπαιζαν ασταμάτητα. Το πρόγραμμά τους περιελάμβανε 27 ολόκληρα τραγούδια. Το εκρηκτικό σόου ξεκίνησε με το «It’s So Easy». Στη συνέχεια τραγούδησαν άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Welcome To The Jungle», το «Sweet Child O’ Mine» και το «November Rain». Επίσης οι Guns Ν’ Roses ευαισθητοποίησαν με το «Civil War», κατά τη διάρκεια του οποίου στα video walls εμφανιζόταν η σημαία της Ουκρανίας.

Η μοναδική συναυλία των Guns Ν’ Roses στην Αθήνα έκλεισε με το θρυλικό «Paradise City». «Ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα» φώναξε στο τέλος του σόου ο Axl Rose.

Ας απολαύσουμε ξανα άλλη μια φορά τα 5 εμβληματικά τραγούδια των Guns N’ Roses που ακούστηκαν στο ΟΑΚΑ.

Paradise City

knocking on heaven’s door

November Rain

Sweet Child O’ Mine

Welcome To The Jungle

