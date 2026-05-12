ΗΠΑ: 1 στους 4 πιστεύει ότι οι απόπειρες δολοφονίας Τραμπ είναι σκηνοθετημένες, ανατρεπτική έρευνα

Σημαντικό ποσοστό Αμερικανών θεωρεί ότι τα περιστατικά με στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν στημένα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της NewsGuard.

Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι η επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον Απρίλιο ήταν ψεύτικη, ενώ έντονη είναι και η κομματική διάσταση: το 33% των Δημοκρατικών θεωρεί το συμβάν σκηνοθετημένο, έναντι μόλις 12% των Ρεπουμπλικάνων. Οι νεότεροι (18-29) εμφανίζονται επίσης πιο επιρρεπείς στις θεωρίες συνωμοσίας.

Το περιστατικό είχε οδηγήσει στη σύλληψη και δίωξη του Κόουλ Τόμας Άλεν για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου. Από την πρώτη στιγμή, όμως, διαδόθηκαν online ψευδείς θεωρίες που κατηγορούσαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι σκηνοθέτησε την επίθεση για να ενισχύσει την πολιτική του εικόνα.

Συνολικά, το 24% των ενηλίκων στις ΗΠΑ πιστεύει ότι το περιστατικό στο Washington Hilton ήταν στημένο, το 45% το θεωρεί πραγματικό και το 32% δηλώνει αβέβαιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την YouGov σε δείγμα 1.000 ατόμων.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά τις θεωρίες συνωμοσίας, με εκπρόσωπο να τις χαρακτηρίζει «ανόητες». Παράλληλα, ειδικοί τονίζουν ότι η δυσπιστία απέναντι σε κυβέρνηση και ΜΜΕ αυξάνεται, τροφοδοτώντας τέτοιους ισχυρισμούς.

Δύσπιστοι οι Αμερικάνοι και για τις απόπειρες του 2024

Αντίστοιχες απόψεις καταγράφονται και για τις δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ το 2024, στη συγκέντρωση στο Μπάτλερ και στο Trump International Golf Club. Το 24% και 16% αντίστοιχα πιστεύει ότι ήταν στημένες, με τους Δημοκρατικούς να εμφανίζονται ξανά πιο επιρρεπείς σε τέτοιες θεωρίες.

Για την απόπειρα στο Μπάτλερ, το 24% των ερωτηθέντων είπε ότι θεωρεί το συμβάν στημένο. Το 42% των Δημοκρατικών δήλωσε ότι πιστεύει πως η επίθεση οργανώθηκε, έναντι μόλις 7% των Ρεπουμπλικάνων.

Παράλληλα, το 16% πιστεύει ότι η απόπειρα στη λέσχη γκολφ ήταν στημένη: 26% των Δημοκρατικών και 7% των Ρεπουμπλικάνων.

Συνολικά, το 21% των Δημοκρατικών ερωτηθέντων πιστεύει ότι και τα τρία περιστατικά ήταν σκηνοθετημένα, έναντι 11% των ανεξάρτητων και μόλις 3% των Ρεπουμπλικάνων.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως κάποιο από τα τρία περιστατικά ήταν σκηνοθετημένο, η συνωμοσιολογία φαίνεται να εδραιώνεται όλο και περισσότερο στην αμερικανική κοινωνία, ως αποτέλεσμα γενικευμένης δυσπιστίας προς τους θεσμούς.