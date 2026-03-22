Προκαλεί έντονες συζητήσεις, αντιδράσεις και βαθύ προβληματισμό. Το να προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει τη σύγχρονη κοινωνία μέσα από την τέχνη του Banksy, μοιάζει σχεδόν με μια μικρή νίκη απέναντι στα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής μας: την αδιάκοπη ροή της πληροφορίας, τη λατρεία της ταχύτητας και την έλλειψη ουσιαστικής κριτικής σκέψης.

Ο Banksy φέρνει τον θεατή αντιμέτωπο με τα προβλήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Με τη χρήση σπρέι και στένσιλ, σχολιάζει καίρια κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα απευθείας στον δημόσιο χώρο, αναγκάζοντας τους περαστικούς να σταματήσουν έστω για λίγο και να αντικρίσουν την πραγματικότητα. Η τέχνη του δεν στοχεύει στην καταστροφή, αλλά μέσα από την υποβόσκουσα ειρωνεία και τα έντονα μηνύματα, προκαλεί την κριτική σκέψη και τραβά την προσοχή, ακόμη κι αν αυτό διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

Συν τοις άλλοις, το μυστήριο γύρω από τον street artist που επιτυχώς διατηρούσε την ανωνυμία του εδώ και χρόνια φτάνει στο τέλος του, καθώς πρόκειται για τον 51χρονος Ρόμπιν Γκάνιγχαμ.

Παρακάτω θα δούμε δέκα από τα πιο εμβληματικά έργα τέχνης του.

Κορίτσι με μπαλόνι

Το «Κορίτσι με Μπαλόνι» είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Banksy. Η εικόνα ενός μικρού κοριτσιού που απλώνει το χέρι του προς ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς έργων street art στο Λονδίνο που ξεκίνησε το 2002.

Εκτός του ότι είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα του Banksy, είναι και ένα από τα πιο αισιόδοξα, καθώς η αρχική τοιχογραφία συνοδευόταν από τη φράση «Υπάρχει πάντα ελπίδα».

Η αγάπη βρίσκεται στα σκουπίδια

Ακόμη και η δημοπρασία του συγκεκριμένου έργου με το σχέδιο «Κορίτσι με Μπαλόνι» έγινε ένα ακόμη διάσημο έργο του Bansky το 2018, όταν αυτοκαταστράφηκε απροσδόκητα τη στιγμή που το σφυρί έπεσε πάνω στην νικήτρια προσφορά.

Αφού ο πίνακας πουλήθηκε στον οίκο Sotheby's στην τιμή ρεκόρ καλλιτέχνη των 1.366.672 δολαρίων, άρχισε ξαφνικά να γλιστράει έξω από το πλαίσιό του, θρυμματιζόμενος καθώς κατέβαινε. Οι εκπρόσωποι του Banksy άλλαξαν το όνομα του μερικώς θρυμματισμένου πίνακα.

Pulp Fiction

Ο Banksy ζωγράφισε μια σκηνή από την επιτυχημένη ταινία του Quentin Tarantino του 1994, στην οποία πρωταγωνιστούν οι John Travolta και Samuel L. Jackson. Ωστόσο, σε αυτήν την απεικόνιση κρατούν μπανάνες αντί για όπλα.

Το εντυπωσιακό street art υπήρχε κοντά στον σταθμό του μετρό Old Street στο Λονδίνο μεταξύ 2002 και 2007, προτού επικαλυφθεί από την Transport for London. Ο Banksy αντέδρασε με χιούμορ βάφοντας ξανά το έργο, αλλά αυτή τη φορά με τους χαρακτήρες να κρατούν όπλα και να είναι ντυμένοι μπανάνες.

Di Faced Tenner

Το Di Faced Tenner -ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «παραμορφωμένο»- είναι ένα διάσημο έργο του Banksy που δημιουργήθηκε για ένα δημόσιο καλλιτεχνικό κόλπο το 2004. Μια σειρά από πλαστά χαρτονομίσματα των 10 λιρών, κυκλοφόρησαν στο Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ και στο Φεστιβάλ Ρέντινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ορισμένους να τα χρησιμοποιούν ως νόμισμα.

Στην εκδοχή του Banksy, η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα αντικαθιστά τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β', με μια επιγραφή που γράφει «Υπόσχομαι να πληρώσω στον κομιστή, κατόπιν αιτήματος, την υπέρτατη τιμή», πιθανώς αναφερόμενη στον θάνατο της «Πριγκίπισσας του Λαού» στα χέρια των μέσων ενημέρωσης.

Γέλα τώρα

Οι πίθηκοι αποτελούν συνηθισμένο θέμα στην τέχνη του Banksy και ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα είναι το Laugh Now. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα του έργα, που ανατέθηκε από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου και απεικονίζει μια μαϊμού που φοράει ένα σανίδι σάντουιτς που γράφει «Γελάστε τώρα, αλλά μια μέρα θα έχουμε τον έλεγχο».

Η έκφραση του προσώπου και η γλώσσα του σώματος του χιμπατζή υποδηλώνουν ότι το ζώο είναι υποδουλωμένο - ίσως μια μεταφορά για τους καταπιεσμένους ανθρώπους στην κοινωνία που ο Banksy πιστεύει ότι μια μέρα θα ξεσηκωθούν για να πάρουν την εξουσία.

Flower Thrower

Το Love Is In The Air είναι ίσως το πιο δυνατό έργο του Banksy, λόγω της αρχικής του τοποθέτησης στο Τείχος της Δυτικής Όχθης που χωρίζει το Ισραήλ από την Παλαιστίνη.

Γνωστό και ως Flower Thrower, το στένσιλ απεικονίζει έναν άνδρα που καλύπτει το πρόσωπό του με ένα μαντήλι καθώς ετοιμάζεται να πετάξει ένα μπουκέτο λουλούδια όπως θα πετούσε κανείς μια χειροβομβίδα ή μια μολότοφ, συμβολίζοντας τη δύναμη της αγάπης και της ειρήνης απέναντι στις συγκρούσεις.

7. Βασίλισσα Βικτώρια

Ο Banksy δεν είναι από αυτούς που αποφεύγουν τις αντιπαραθέσεις και ίσως το καλύτερο παράδειγμα τούτου είναι η Βασίλισσα Βικτώρια. Η διάσημη Βρετανίδα μονάρχης, η οποία κάποτε υποστήριξε ότι οι γυναίκες «δεν μπορούσαν να είναι ομοφυλόφιλες», απεικονίζεται εδώ να κάθεται στο πρόσωπο μιας γυναίκας σε μια σεξουαλική πράξη γνωστή ως «βασίλισσα».

Αυτό το προκλητικό, αλλά και εξαιρετικά χιουμοριστικό έργο, τονίζει την περιφρόνηση του καλλιτέχνη για τη Βασιλική Οικογένεια και την υποκρισία που πιστεύει ότι ενσαρκώνουν.

Devolved Parliament

Ο Banksy είναι διάσημος για την τέχνη του δρόμου, αλλά ένα από τα πιο αξιοσημείωτα έργα του είναι στην πραγματικότητα λάδι σε καμβά. Θυμίζοντας το Laugh Now, το Devolved Parliament (Απομονωμένο Κοινοβούλιο) δείχνει χιμπατζήδες να κυριαρχούν στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου αντί για Βρετανούς πολιτικούς, αλλά αντί να συζητούν πολιτικές, το σκηνικό είναι τρέλα και χάος.

Kissing Coppers

Το έργο Kissing Coppers, που βρίσκεται στο Μπράιτον, απεικονίζει δύο άνδρες αστυνομικούς σε μια παθιασμένη αγκαλιά και θεωρείται ευρέως ένα από τα πιο γνωστά έργα του Banksy. Οι κριτικοί διχάζονται όσον αφορά το νόημά του, με ορισμένους να πιστεύουν ότι το έργο επιχειρεί να ομαλοποιήσει και να προωθήσει τη δημόσια αποδοχή της ομοφυλοφιλίας.

Φόρος τιμής στον Basquiat

Λίγες μέρες πριν από μια έκθεση στο London Barbican για τον αείμνηστο Αμερικανό καλλιτέχνη τον Σεπτέμβριο του 2017, ο Banksy άφησε δύο πίνακες στους τοίχους του χώρου. Ο ένας ήταν η δική του εκδοχή του έργου του Basquiat, «Το αγόρι και ο σκύλος σε ένα Johnnypump», με τη φιγούρα αυτή τη φορά να ελέγχεται από την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ένα άλλο έργο, με τίτλο "Banksy", δείχνει ανθρώπους να περιμένουν στην ουρά για μια ρόδα γεμάτη με στέμματα, ένα συνηθισμένο μοτίβο του Basquiat.