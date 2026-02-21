10 Χρόνια EPAS: Στην Κίμωλο ο μεγάλος νικητής του εθνικού διαγωνισμού φωτογραφίας

Η Ευρώπη δεν είναι μόνο οι μεγάλες πρωτεύουσες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων· είναι οι άνθρωποι στα μικρά νησιά, η αλληλεγγύη και η αποδοχή στην καθημερινότητα.

Αυτό το ηχηρό μήνυμα έστειλε το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κιμώλου, κατακτώντας την πρώτη θέση στον εθνικό διαγωνισμό φωτογραφίας για τα 10 χρόνια του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EPAS).

Μια φωτογραφία, χιλιάδες συναισθήματα



Με έμπνευση από τη ρήση της Eleanor Roosevelt, «Τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεκινούν από μέρη μικρά που δε φαίνονται σε κανένα χάρτη του κόσμου», οι μαθητές της Κιμώλου αποτύπωσαν την Ε.Ε. μέσα από το πρίσμα της ανθρωπιάς.

Σε μια εικόνα άρτια τεχνικά και αισθητικά, ανέδειξαν πώς σε ένα μικρό κυκλαδίτικο νησί, άνθρωποι από χώρες εκτός Ε.Ε. βρήκαν ασφάλεια και μια νέα αρχή. Η συμμετοχή τους υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη «γεννιέται» εκεί που υπάρχει αλληλοβοήθεια, κατανόηση και ο σεβασμός στο δικαίωμα του καθενός να είναι ο εαυτός του.

Η τελική κατάταξη: Τα 10 σχολεία που ξεχώρισαν



Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας, content creators και στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επέλεξε τα έργα που θα εκτεθούν στο Europa Experience στην Αθήνα.

Η πρώτη δεκάδα της Ελλάδας:

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κιμώλου (Νικητής) 2ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας «Αθανάσιος Παπαγεωργίου» 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Τρίπολης Homo educandus - Αγωγή 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή» 4ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων – Ακαδημία Γενικό Λύκειο Λούσικων Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Φερών Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεταξάδων 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς

Η κριτική επιτροπή:

Ιωάννης Λυκούρης – Αντιπρόεδρος Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας

Τζίνα Σκανδάμη – Φωτογράφος, συνεργάτιδα Liquid Media

Zoe Pre – Content Creator

Ελβίρα Φόρτε – Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Υπεύθυνη EPAS)

Νιόβη Καϊμακά – Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Schuman trainee)

Τι είναι το Πρόγραμμα EPAS



Ο διαγωνισμός «10 χρόνια EPAS: Τι σημαίνει για μένα η Ευρώπη» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της πρώτης δεκαετίας του προγράμματος. Το EPAS (Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τις δημοκρατικές αξίες και τη λειτουργία της Ε.Ε.

Για το σχολικό έτος 2025-2026, το πρόγραμμα στην Ελλάδα γνωρίζει τεράστια επιτυχία, καθώς συμμετέχουν 120 Λύκεια από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

