10 χρόνια Κυριάκος Μητσοτάκης: Πώς άλλαξε τη ΝΔ και κυριάρχησε πολιτικά, η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Δέκα χρόνια από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας συμπλήρωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο ίδιος δηλώνει υπερήφανος για τη διαδρομή του στο τιμόνι της παράταξης, ευχαριστεί τα στελέχη και τους ψηφοφόρους για την εμπιστοσύνη και υπογραμμίζει πως η πορεία συνεχίζεται «με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα». Ένα μήνυμα με σαφή αποτύπωση πολιτικής συνέχειας και προσωπικής δικαίωσης.#

Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος pic.twitter.com/rrDRIYFBMr — Flash.gr (@flashgrofficial) January 10, 2026

Εξελέγη από τη βάση της παράταξης σε μια από τις πιο αμφίρροπες και πολυσυζητημένες εσωκομματικές διαδικασίες της μεταπολίτευσης. Οι εκλογές για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έγιναν σε δύο γύρους –στις 20 Δεκεμβρίου 2015 και στις 10 Ιανουαρίου 2016– με τον Κυριάκος Μητσοτάκης να επικρατεί στον δεύτερο γύρο έναντι του Βαγγέλη Μεϊμαράκη με ποσοστό 52,43%, αναλαμβάνοντας ως ο 9ος πρόεδρος του κόμματος. Από εκείνη τη στιγμή, η πορεία του ίδιου αλλά και της παράταξης μπήκε σε εντελώς διαφορετική τροχιά.

Η ΝΔ σταθερά πρώτη

Δέκα χρόνια μετά, ο απολογισμός είναι σαφής: η Ν.Δ. παραμένει σταθερά πρώτη στις δημοσκοπήσεις από το καλοκαίρι του 2016 μέχρι σήμερα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κερδίσει όλες τις εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις, εξασφαλίζοντας δύο συνεχόμενες κυβερνητικές θητείες και θέτοντας τις βάσεις για μια τρίτη. Ένα πολιτικό ρεκόρ διάρκειας και αντοχής, χωρίς προηγούμενο στα μεταπολιτευτικά χρονικά.

Στα επτά χρόνια της πρωθυπουργίας του, το αποτύπωμά του είναι έντονο τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης όσο και στο εσωτερικό του κόμματος, το οποίο σήμερα ελάχιστη σχέση έχει με εκείνο που παρέλαβε το 2016.

Η «επανεκκίνηση» της οικονομίας και η αλλαγή εικόνας της χώρας

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ως βασικότερο αποτύπωμα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη την αναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας και τη μεταστροφή της διεθνούς εικόνας της χώρας. Η ψηφιοποίηση του κράτους, η μείωση της ανεργίας, οι ρυθμοί ανάπτυξης που κινήθηκαν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η επιστροφή της Ελλάδας σε καθεστώς «κανονικότητας» αποτελούν βασικούς πυλώνες του αφηγήματος της τελευταίας δεκαετίας.

Η στρατηγική αυτή συμπληρώθηκε από μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η φορολογική μεταρρύθμιση του 2025, οι συλλογικές συμβάσεις και η αξιολόγηση στο Δημόσιο, δίνοντας στη διακυβέρνηση ξεκάθαρο φιλελεύθερο πρόσημο.

Κρίσεις, επιτυχίες και σκιές

Στα θετικά καταγράφονται η διαχείριση του μεταναστευτικού με αιχμή τον Έβρο, καθώς και η έγκαιρη αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19. Την ίδια ώρα, όμως, τραγωδίες και κρίσεις ανέδειξαν τις βαθιές παθογένειες του κράτους. Το δυστύχημα στα Τέμπη , το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές υπενθύμισαν ότι το «βαθύ κράτος» δεν έχει εξαλειφθεί.

Σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση δέχθηκε κριτική για ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και για αργούς ρυθμούς βελτίωσης σε τομείς όπως η Υγεία, παρά τα βήματα προόδου.

Ο μετασχηματισμός της Ν.Δ. και η κυριαρχία στο Κέντρο

Παράλληλα με τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμόρφωσε και το κόμμα. Από τις πρώτες κινήσεις του ήταν η ανάδειξη νέων στελεχών με κεντρώο και τεχνοκρατικό προφίλ, περιορίζοντας σταδιακά την επιρροή της «παλιάς Ν.Δ.». Η στρατηγική αυτή οδήγησε στην κατάληψη του Κέντρου, εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ και κάθε άλλο κόμμα που επιχείρησε να εκφράσει τον συγκεκριμένο χώρο.



Την ίδια στιγμή, όμως, η μετατόπιση αυτή προκάλεσε διαρροές προς τα δεξιά, ενισχύοντας υφιστάμενα ή νέα κόμματα του χώρου, γεγονός που καταγράφεται σταθερά στις εκλογικές αναμετρήσεις.



Συμπερασματικά, μέσα σε μια δεκαετία, η Νέα Δημοκρατία πέρασε από την εσωστρέφεια και την κρίση του 2015 στην απόλυτη πολιτική κυριαρχία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξελίσσεται στον μακροβιότερο και ισχυρότερο πρωθυπουργό της σύγχρονης περιόδου – με φίλους και αντιπάλους να συμφωνούν σε ένα πράγμα: ότι τίποτα πια δεν θυμίζει το κόμμα και τη χώρα όπως τα βρήκε.