«10 μέρες αγωνίας»: Ο γιατρός του Γιώργου Μυλωνάκη μιλάει μετά το χειρουργείο για το ανεύρυσμα

Δύσκολες αναμένεται να είναι οι επόμενες δέκα ημέρες για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη, τον χειρούργο που ανέλαβε τον εμβολισμό του αγγείου μετά το ανεύρυσμα, μαζί με τη συνάδελφό του, κα. Πολίτη, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1, σε αντίθεση με ένα ισχαιμικό επεισόδιο, δεν υπάρχει το ίδιο στενό χρονικό περιθώριο, ωστόσο οι γιατροί έχουν ένα «παράθυρο» περίπου 48 ωρών για να δράσουν, καθώς οι πιθανότητες ρήξης ενός ανευρύσματος είναι αυξημένες τις πρώτες ώρες. Ενώ ο γιατρός σημείωσε ότι «η εγκεφαλική αιμορραγία αποτελεί απότοκος ενός ανευρύσματος που έχει σπάσει».

Ο γιατρός λόγω του ιατρικού απορρήτου δεν μπόρεσε να μπει σε λεπτομέρειες, ωστόσο τόνισε ότι ότι «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες, καθώς πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι. Σίγουρα, οι δέκα πρώτες μέρες, είναι μέρες αγωνίας».

Ο κ. Αρχοντάκης επεσήμανε ότι οι γιατροί προσπαθούν αρχικά να εξασφαλίσουν να μην ξανασπάσει το ανεύρυσμα. «Δράσαμε πολύ γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως, μένει να περιμένουμε», ανέφερε για την περίπτωση του Γιώργου Μυλωνάκη.