Με ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου η εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN. Η Μίνα Καραμήτρου αποχαιρέτησε οριστικά την εκπομπή, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης ανανέωσε το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τη συνέχεια της νέας τηλεοπτικής περιόδου.

«Σας έχω όλους στην καρδιά μου»

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, ο Νίκος Στραβελάκης ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την εκπομπή, απευθύνοντας ένα ιδιαίτερο μήνυμα στη συμπαρουσιάστριά του.

«Μίνα, σ' ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη σε ό,τι κι αν κάνεις», της είπε, με τη δημοσιογράφο να απαντά εμφανώς συγκινημένη:

«Σας αγαπάω όλους, έναν-έναν. Σας τιμώ όλους και σας έχω όλους μέσα στην καρδιά μου. Θέλω να είμαστε όλοι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Αυτό θέλω.»

Η ξεχωριστή αναφορά στους τεχνικούς

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν και τα λόγια της Μίνας Καραμήτρου για τους ανθρώπους που εργάζονται πίσω από τις κάμερες.

«Έχω ένα ξεχωριστό κομμάτι στην ψυχή μου και στην καρδιά μου για τους τεχνικούς του OPEN. Η τηλεόραση είναι οι τεχνικοί. Δεν υπάρχει τηλεόραση χωρίς εσάς παιδιά», είπε, ευχαριστώντας παράλληλα το δημοσιογραφικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του σταθμού για τη στήριξη που πρόσφεραν στην εκπομπή από την πρώτη ημέρα.

«Η ζωή κύκλους κάνει»

Στις τελευταίες στιγμές της εκπομπής, οι δύο δημοσιογράφοι θυμήθηκαν τα πρώτα χρόνια της κοινής τους πορείας στο MEGA, με τον Νίκο Στραβελάκη να τη ρωτά αν φανταζόταν ποτέ ότι θα παρουσίαζαν μαζί εκπομπή.

Η Μίνα Καραμήτρου χαμογέλασε και απάντησε:

«Όχι βέβαια... Και μέχρι να πάρουμε σύνταξη, πόσους ακόμη κύκλους έχει να κάνει η ζωή.»

Η αυλαία έπεσε με ευχές για καλό καλοκαίρι και μια θερμή αγκαλιά ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους, κλείνοντας έναν επιτυχημένο κύκλο για το «10 Παντού».

Η Μίνα Καραμήτρου φέρεται να συνεχίζει την καριέρα της στον ΣΚΑΪ από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.