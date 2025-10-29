Δέκα ταινίες για ληστείες και «μεγάλα κόλπα» που κόβουν την ανάσα

Η πρόσφατη ληστεία στο Λούβρο έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές υποθέσεις των τελευταίων ετών. Το χτύπημα, που έγινε μέρα μεσημέρι στις 19 Οκτωβρίου, θύμιζε σκηνές από κινηματογραφικό σενάριο. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, οι αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για άρτια οργανωμένη ομάδα που απέσπασε οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης» αξίας – μια ιστορία που θα μπορούσε να εμπνεύσει τις πιο συναρπαστικές ταινίες ληστειών.

Δες 10 φιλμ για «μεγάλα κόλπα» που αποδεικνύουν ότι η φαντασία και η πραγματικότητα δεν απέχουν πολύ.