Δέκα τροφές που κάνουν τον εγκέφαλό να λειτουργεί καλύτερα – Τι δείχνει η επιστήμη

Ο εγκέφαλος είναι ίσως το πιο απαιτητικό «όργανο» του σώματος, καθώς καταναλώνει μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας κάθε μέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του, επηρεάζοντας τη μνήμη, τη συγκέντρωση αλλά και τη διάθεση. Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες τροφές μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη εγκεφαλική απόδοση και ενδεχομένως να μειώσουν τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης με την ηλικία. Ωμέγα-3 λιπαρά, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και φυτικές ενώσεις φαίνεται να προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα από φθορά και φλεγμονή. Από τα λιπαρά ψάρια και τα μύρτιλα μέχρι τον καφέ και το ελαιόλαδο, η επιστήμη δείχνει ότι το «φαγητό του εγκεφάλου» δεν είναι θεωρία αλλά πραγματικότητα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας.

Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και το σκουμπρί είναι από τις πιο τεκμηριωμένες τροφές για τον εγκέφαλο. Περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA), τα οποία αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο των νευρικών κυττάρων. Έρευνες δείχνουν ότι συμβάλλουν στη σωστή επικοινωνία μεταξύ νευρώνων και συνδέονται με πιο αργή γνωστική γήρανση. Παράλληλα, φαίνεται να μειώνουν τη φλεγμονή, έναν παράγοντα που σχετίζεται με νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Μύρτιλα

Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τον εγκέφαλο από οξειδωτικό στρες. Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να βελτιώσουν τη μνήμη και να ενισχύσουν τη νευροπλαστικότητα, δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να προσαρμόζεται και να μαθαίνει. Η συχνή κατανάλωσή τους σχετίζεται με καλύτερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης και πιο αργή γνωστική φθορά.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Σπανάκι, kale και άλλα πράσινα λαχανικά περιέχουνβιταμίνη Κ, φυλλικό οξύ και λουτεΐνη. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά σχετίζονται με καλύτερη μνήμη και πιο αργή γήρανση του εγκεφάλου. Μελέτες παρατήρησης δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση συνδέεται με καλύτερη γνωστική απόδοση. Επίσης συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο.

Καρύδια

Τα καρύδια είναι μοναδικά στους ξηρούς καρπούς λόγω της περιεκτικότητάς τους σε ALA, μια φυτική μορφή ωμέγα-3. Έχουν συνδεθεί με καλύτερη μνήμη και ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών. Περιέχουν επίσης πολυφαινόλες που δρουν προστατευτικά απέναντι στο οξειδωτικό στρες, το οποίο συνδέεται με τη γήρανση του εγκεφάλου.

Αυγά

Τα αυγά είναι πλούσια σε χολίνη, απαραίτητη για τη σύνθεση της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με τη μνήμη. Έχουν επίσης πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Η επαρκής πρόσληψή τους υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη γνωστική απόδοση.

Καφές

Η καφεΐνη αυξάνει την εγρήγορση και τη συγκέντρωση, βελτιώνοντας τον χρόνο αντίδρασης. Έρευνες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο Alzheimer και άλλων νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Παράλληλα, τα αντιοξειδωτικά του καφέ προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα.

Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα περιέχει φλαβονοειδή που ενισχύουν τη ροή αίματος στον εγκέφαλο. Μελέτες δείχνουν βελτίωση στη μνήμη και στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Επίσης μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διάθεση μέσω της ντοπαμίνης.

Ελαιόλαδο

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Οι πολυφαινόλες και τα μονοακόρεστα λιπαρά του σχετίζονται με μειωμένη φλεγμονή και καλύτερη γνωστική λειτουργία. Μελέτες δείχνουν πιθανή προστασία από τη γνωστική έκπτωση.

Πράσινο τσάι

Ο συνδυασμός καφεΐνης και L-θεανίνης προσφέρει ήρεμη εγρήγορση και καλύτερη συγκέντρωση. Τα αντιοξειδωτικά του πράσινου τσαγιού προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα και έχουν συνδεθεί με καλύτερη μνήμη εργασίας.

Κουρκουμάς

Η κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και φαίνεται να υποστηρίζει τη νευρογένεση. Μελέτες υποδεικνύουν πιθανή βελτίωση της μνήμης και προστασία από νευροεκφυλιστικές παθήσεις, αν και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα σε ανθρώπους.