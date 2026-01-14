100 ματς, τίτλοι και ιστορία: Ο Μεντιλίμπαρ αφήνει το αποτύπωμα του στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έχει βρει στο πρόσωπο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον απόλυτα κατάλληλο προπονητή, καθώς από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ανέλαβε την ομάδα, ο 63χρονος Βάσκος τεχνικός έχει πετύχει κάθε στόχο που του τέθηκε, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Conference League. Ακολούθησε το νταμπλ στην Ελλάδα και φέτος το Super Cup, ενώ συνολικά έχει κερδίσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη όλων στον σύλλογο, την ώρα που ο ίδιος βιώνει τις λαμπρότερες στιγμές της καριέρας του.

Πριν από μερικές ημέρες, Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2027 και πλέον ο Βάσκος τεχνικός ετοιμάζει να μπει στο πάνθεον της ιστορίας των «ερυθρόλευκων», καθώς κόντρα στον ΠΑΟΚ (14/1, 18:30) στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα φτάσει τα 100 ματς στον πάγκο της ομάδας.

«Είναι απίστευτο, όταν ήρθα δεν πίστευα ότι θα πετύχουμε τόσα πολλά πράγματα τόσο γρήγορα, ότι θα κλείσω 99 και θα έχουμε πετύχει τόσα πολλά. Φέτος είναι διαφορετική χρονιά, έχουμε θέσει κάποιους στόχους, την Τετάρτη ελπίζουμε να προκριθούμε, για να επαναλάβουμε ό,τι και πέρσι. Μετά ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για τους στόχους μας», τόνισε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την περασμένη αγωνιστική.

Από τον Φεβρουάριο του 2024 που ανέλαβε τα ηνία του Ολυμπιακού, ο Μεντιλίμπαρ έχει οδηγήσει την ομάδα σε 99 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 66 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες, έχοντας κατακτήσει το Conference League τη σεζόν 2023/24, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας την επόμενη χρονιά και το Super Cup πριν από μερικές ημέρες κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο 64χρονος τεχνικός μετράει 703 μέρες παραμονής στον Ολυμπιακό και έχει ήδη ξεπεράσει τις μεγαλύτερες ημερολογιακά θητείες των Λεμονή (683), Βαλβέρδε (692) και Μίτσελ (701). Σε ό,τι αφορά τα ματς προσπέρασε τον Όλεγκ Μπλαχίν που είναι στην τρίτη θέση (98), ενώ δεύτερος είναι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς με 157 και πρώτος ο Πέδρο Μαρτίνς με 221.