1000 Miglia Experience Greece: Η Αυτοκινητιστική εμπειρία που αναδεικνύει την ομορφιά της Ελλάδας

Η αυθεντική εμπειρία του πιο θρυλικού event στον κόσμο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2025, το 1000 Miglia Experience Greece θα προσφέρει σε συμμετέχοντες και κοινό ένα μοναδικό ταξίδι που συνδυάζει την αγάπη για τα κλασικά αυτοκίνητα, την πολυτέλεια και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, μέσα από διαδρομές που κόβουν την ανάσα.

Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών, ιστορικά αυτοκίνητα και πληρώματα από όλο τον κόσμο θα διασχίσουν εμβληματικές περιοχές της Ελλάδας:

8/10: Αθήνα → Ναύπλιο

9/10: Ναύπλιο → Πύλος

10/10: Πύλος → Άγιοι Θεόδωροι

11/10: Άγιοι Θεόδωροι → Αθήνα

Πληρώματα από όλο τον κόσμο με εμβληματικά οχήματα θα πάρουν μέρος στην πρώτη αυτή διοργάνωση του 1000 Miglia Experience στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή διακεκριμένων οδηγών και διάσημων προσκεκλημένων από τον χώρο του motorsport και του πολιτισμού.

Ένας θεσμός, μία χώρα, αμέτρητες ιστορίες

Περισσότερο από μία συγκέντρωση κλασσικών αυτοκινήτων, το 1000 Miglia Experience Greece είναι μια «κινηματογραφική» περιπέτεια που εστιάζει στη σύνδεση ανθρώπων, αυτοκινήτων και τόπου. Η επιλογή της Ελλάδας για αυτή τη διοργάνωση δεν είναι τυχαία: Το φως, τα τοπία, η ιστορία και η ζεστασιά των ανθρώπων συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για μια εμπειρία που αγγίζει όλες τις αισθήσεις.

Τα τελευταία νέα

Η ομάδα της διοργάνωσης έχει ήδη πραγματοποιήσει και συνεχίζει να κάνει αναλυτικά περάσματα και ελέγχους των διαδρομών, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η οδηγική ευχαρίστηση και η απόλαυση της μοναδικής φυσικής ομορφιάς της χώρας μας.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου αυτοκινητιστικού χάρτη

Η πρώτη διοργάνωση του 1000 Miglia Experience Greece φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός, συμβάλλοντας ενεργά στην τουριστική προβολή της Ελλάδας μέσα από την αισθητική, την κίνηση και τη διαχρονική κομψότητα των κλασικών αυτοκινήτων.

Το κοινό σε κάθε πόλη της διαδρομής θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά σπάνια μοντέλα, να φωτογραφηθεί με τα πληρώματα και να γίνει μέρος μιας αξέχαστης εμπειρίας.