11χρονη στο σχολείο της Τουρκίας περιγράφει τον εφιάλτη: «Δεν υπάρχει διαφυγή», φώναζε ο δράστης

Συγκλονίζει η περιγραφή μιας 11χρονης μαθήτριας που επέζησε από τη φονική επίθεση σε σχολείο της επαρχίας Καχραμάνμαρας στην Τουρκία, όταν ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε με όπλο και πυροβόλησε αδιακρίτως, σκοτώνοντας 8 συμμαθητές του και έναν καθηγητή προτού αυτοκτονήσει.

Στο ίδιο ένοπλο χτύπημα τραυματίστηκε επίσης 13 άνθρωποι.

Η 11χρονη μαθήτρια, με τα αρχικά F.C., τραυματίστηκε στο πόδι όταν πήδηξε από το παράθυρο της τάξης στην προσπάθειά της να διαφύγει, αφού προηγουμένως είχε κρυφτεί κάτω από ένα θρανίο, όπου συμμαθήτριά της την κάλυψε με το σώμα της για να την προστατεύσει από τα πυρά.

Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Kahramanmaraş Sütçü İmam, πήρε εξιτήριο και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα της επίθεσης.

Όπως είπε η μαθήτρια, τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν μέσα στην τάξη, όταν ο 14χρονος δράστης εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί. Όπως ανέφερε, είχε κρυφτεί κάτω από το θρανίο και σώθηκε χάρη στη συμμαθήτριά της, η οποία λειτούργησε ως ασπίδα για να την προστατεύσει.

Η ανήλικη τραυματίστηκε από σφαίρα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, καθώς μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας.

Kahramanmaraş'taki saldırıda okulda bulunan öğrenci: "Arkadaşım bana siper oldu, onun sayesinde kurtuldum. Kurşun ona isabet etti.



O okula gitmeye korkuyorum, rüyalarıma giriyor. Bir daha gelirler diye çok korkuyorum." pic.twitter.com/DxG4RpJcvR — Gusholder Haber Bülteni (@gusholderhaber) April 17, 2026

Πήδηξε από το παράθυρο για να σωθεί

Όταν ο δράστης έφυγε από την τάξη, η F.C. αποφάσισε να πηδήξει από το παράθυρο για να διαφύγει. «Είδα δύο άτομα να πηδούν από το παράθυρο και πήδηξα και εγώ για να σωθώ. Ήμουν το τρίτο άτομο που πήδηξε. Όσοι βρίσκονταν κάτω κατάφεραν να με συγκρατήσουν ελάχιστα, αλλά ευτυχώς πήδηξα. Την ώρα που πηδούσαμε, ο δράστης πυροβολούσε σε άλλη τάξη. Το πόδι μου πονούσε πολύ. Ο υποδιευθυντής με απομάκρυνε από το σημείο και μας μετέφεραν με σχολικό λεωφορείο», ανέφερε.

Η μαθήτρια περιέγραψε επίσης την ψυχολογική επιβάρυνση που έχει υποστεί, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει έντονο φόβο και δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σχολείο.

«Από τον φόβο δεν θέλω να πάω ούτε στο σπίτι μου ούτε στο σχολείο. Το γεγονός ότι το σχολείο βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου με επηρεάζει πολύ, φοβάμαι μήπως επιστρέψουν. Μπήκε στην τάξη μας και είπε κάτι σαν ‘δεν υπάρχει διαφυγή’. Δεν μιλούσε τουρκικά, μιλούσε αγγλικά. Η ψυχολογία μου έχει επηρεαστεί πολύ, το βλέπω στα όνειρά μου. Εξαιτίας αυτών των λέξεων δεν θέλω πλέον να πάω σχολείο. Δεν μπορώ να μείνω ούτε στο σπίτι, μένω στη γιαγιά μου. Όταν βελτιωθεί η ψυχολογία μου και ξεχάσω όσα έγιναν, τότε θα επιστρέψω στο σχολείο», ανέφερε.

Η F.C. είπε ακόμα πως πληροφορήθηκε στο νοσοκομείο ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και συμμαθητές της, καθώς και η καθηγήτριά της.

«Ήταν πολύ χαμογελαστή και εξηγούσε τα μαθηματικά με εξαιρετικό τρόπο. Όλοι την αγαπούσαν. Συνήθως δεν μου αρέσουν τα μαθηματικά, αλλά χάρη σε εκείνη άρχισα να τα αγαπώ», κατέληξε για την άτυχη καθηγήτρια.