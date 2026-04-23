11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η JTI φέρνει στο επίκεντρο το παράνομο εμπόριο καπνικών

Το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων παραμένει ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα διεθνώς, με επιπτώσεις που δεν περιορίζονται μόνο στα κρατικά έσοδα. Το παράλληλο δίκτυο αγοράς που λειτουργεί έξω από κάθε έλεγχο, τροφοδοτεί εγκληματικές δραστηριότητες και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις νόμιμες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών, στερώντας πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές ανάγκες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η JTI, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διεθνώς, έχει επιλέξει την ενεργή εμπλοκή στη συζήτηση και κυρίως στην αντιμετώπιση του φαινομένου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές σε πολλές χώρες. Η λογική που ακολουθεί είναι απλή: το παράνομο εμπόριο είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει συνολικά την οικονομία και την κοινωνία.

Δύο ενεργά Μνημόνια Συνεργασίας

Στην Ελλάδα, η συνεργασία αυτή έχει πάρει πιο συγκεκριμένη μορφή μέσα από δύο ενεργά Μνημόνια Συνεργασίας. Το πρώτο αφορά τη συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ το δεύτερο έχει υπογραφεί με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.). Μάλιστα, η πιο πρόσφατη συμφωνία υπεγράφη στις αρχές Απριλίου, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας της Δ.Α.Ο.Ε., επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που δίνεται στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου.

Το ζήτημα του παράνομου εμπορίου δεν αφορά μόνο τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Συνδέεται άμεσα με εγκληματικά δίκτυα, επηρεάζει τη βιωσιμότητα μικρών σημείων λιανικής –συχνά οικογενειακών επιχειρήσεων– και δημιουργεί ένα περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν καμία προδιαγραφή, παράγονται χωρίς έλεγχο ποιότητας και διακινούνται εκτός οποιουδήποτε ρυθμιστικού πλαισίου, φτάνοντας και σε ανηλίκους. Την ώρα, μάλιστα, που οι δημόσιες αρχές στην Ελλάδα, με τη στήριξη και του κλάδου, δίνουν έμφαση στην προστασία των ανηλίκων από προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για ενήλικες, η παράνομη αγορά λειτουργεί ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση, χωρίς φίλτρα και χωρίς έλεγχο.

Το διαδραστικό σημείο εικονικής πραγματικότητας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της JTI στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συνδέεται και με μια προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για την έκταση και τις διαδρομές του παράνομου εμπορίου. Στον χώρο του Φόρουμ έχει στηθεί ένα διαδραστικό σημείο εικονικής πραγματικότητας (VR), όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν βήμα βήμα πώς λειτουργεί το παράνομο δίκτυο, από την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση στην αγορά. Η εμπειρία αυτή στοχεύει στο να αποτυπώσει με πιο άμεσο τρόπο τις συνέπειες ενός φαινομένου που συχνά παραμένει «αόρατο» για τον τελικό καταναλωτή.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων δράσεων, μεταξύ των οποίων η ψηφιακή καμπάνια «Κομμένο το παράνομο», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. Στόχος είναι η σταδιακή ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τη νομιμότητα της αγοράς, αλλά και την προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας.

Τα στελέχη της JTI στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Παράλληλα με τις δράσεις ενημέρωσης, η JTI δίνει το παρών και στο περιεχόμενο των συζητήσεων του Φόρουμ, με τη συμμετοχή στελεχών της σε σημαντικά πάνελ. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, Βασίλης Βωβός, συμμετέχει σε συζήτηση για την ηγεσία σε συνθήκες αβεβαιότητας, με τίτλο «Η ηγεσία υπό πίεση: Διαχείριση κινδύνου σ’ έναν κόσμο σύγκρουσης». Η Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI για Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Μάλτα, εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο πάνελ «Ψηφιακή επιτακτικότητα: Καθοδηγώντας τον ανθρωποκεντρικό μετασχηματισμό στην αλγοριθμική εποχή». Από την πλευρά του, ο John Clayton, Vice President External Affairs της JTI, συμμετέχει σε δύο διαφορετικές συζητήσεις: μία για την ευρωπαϊκή καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και μία για το παράνομο εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Η παρουσία αυτή στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών δείχνει ότι το ζήτημα του παράνομου εμπορίου δεν περιορίζεται σε τεχνικές ή ρυθμιστικές λεπτομέρειες. Αντίθετα, συνδέεται με ευρύτερα ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και κοινωνικής προστασίας, που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.