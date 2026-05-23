Για τους περισσότερους, η εικόνα ενός κροκόδειλου του αλμυρού νερού στις όχθες της βόρειας Αυστραλίας είναι συνώνυμη με την άγρια φύση της περιοχής. Όμως οι κροκόδειλοι που επιβιώνουν σήμερα εκεί αποτελούν μόνο ένα μικρό κομμάτι μιας πολύ πιο παράξενης και πλούσιας προϊστορικής πανίδας, η οποία κάποτε κυριαρχούσε σε ολόκληρη την Αυστραλασία.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική ανασκόπηση που εξετάζει ευρήματα από τα τελευταία 129.000 χρόνια και παραθέτει το «The Conversation», η περιοχή δεν φιλοξενούσε μόνο τους προγόνους των σύγχρονων κροκοδείλων, αλλά και μια εντελώς διαφορετική ομάδα κροκοδειλόμορφων, γνωστή ως μεκοσούχοι. Για πάνω από 50 εκατομμύρια χρόνια, αυτά τα ζώα βρίσκονταν στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας.

Οι μεκοσούχοι δεν έμοιαζαν όλοι μεταξύ τους. Κάποιοι ήταν μεγάλοι ημιυδρόβιοι θηρευτές ενέδρας, παρόμοιοι με τους σημερινούς κροκόδειλους των βόρειων ποταμών της Αυστραλίας. Άλλοι ήταν πολύ μικρότεροι και ζούσαν σε νησιωτικά οικοσυστήματα, όπως η Νέα Καληδονία. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ορισμένα είδη είχαν οδοντωτά δόντια σαν λεπίδες και εκτιμάται πως κυνηγούσαν στην ξηρά.

Πότε συνυπήρξαν οι άνθρωποι με τους «αρχαίους κροκόδειλους»

Η έρευνα βασίστηκε σε θραύσματα απολιθωμάτων, οστά και δόντια που προέρχονται από περισσότερες από 20 αρχαιολογικές και παλαιοντολογικές θέσεις στην Αυστραλία, τη Νέα Γουινέα και νησιά του νοτιοδυτικού Ειρηνικού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι συνυπήρξαν επί χιλιάδες χρόνια με τους σύγχρονους κροκόδειλους, ενώ η αρχαία βραχογραφία αποκαλύπτει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί τους παρατηρούσαν και τους απεικόνιζαν ήδη εδώ και περίπου 20.000 χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις πως οι άνθρωποι κάποιες φορές κυνηγούσαν κροκόδειλους ή χρησιμοποιούσαν τα δόντια τους για κοσμήματα, τα σχετικά ευρήματα είναι περιορισμένα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό δεν είναι τυχαίο: οι μεγάλοι κροκόδειλοι του αλμυρού νερού ήταν υπερβολικά επικίνδυνοι για να αποτελούν συστηματικό στόχο.

Το μεγάλο μυστήριο αφορά τη σχέση των ανθρώπων με τους μεκοσούχους. Στην ηπειρωτική Αυστραλία, τα περισσότερα απολιθώματά τους είναι παλαιότερα των 40.000 ετών και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σαφή αρχαιολογικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν άμεση επαφή με ανθρώπινες κοινότητες. Η εξαφάνισή τους συνέβη περίπου την ίδια εποχή με εκείνη άλλων μεγάλων αυστραλιανών ζώων και η αιτία παραμένει ασαφής.

Η εικόνα είναι διαφορετική στα νησιά του Ειρηνικού. Σε μέρη όπως η Νέα Καληδονία, το Βανουάτου και τα Φίτζι, ορισμένα είδη μεκοσούχων έζησαν μέχρι πολύ πιο πρόσφατες εποχές, όταν είχαν ήδη φτάσει εκεί άνθρωποι. Αυτοί οι κροκόδειλοι ήταν μικρόσωμοι, πιθανότατα πιο χερσαίοι και, άρα, πιο ευάλωτοι στο ανθρώπινο κυνήγι και στις αλλαγές που έφερε η ανθρώπινη παρουσία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα λείψανά τους βρέθηκαν μαζί με ανθρώπινα αντικείμενα και αποθέσεις απορριμμάτων. Σε άλλο εύρημα από το Βανουάτου, οστό μεκοσούχου φέρει ίχνη ροκανίσματος από αρουραίο, είδος που μεταφέρθηκε στα νησιά από ανθρώπους. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, πιθανότατα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξαφάνιση αυτών των ιδιαίτερων νησιωτικών ειδών.

Το μάθημα - προειδοποίηση για το μέλλον

Η μελέτη δεν αφορά μόνο το μακρινό παρελθόν. Οι ερευνητές τονίζουν ότι σε μια εποχή όπως η σημερινή, την Ανθρωπόκαινο, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τα οικοσυστήματα, η ιστορία αυτών των κροκοδειλόμορφων λειτουργεί και ως προειδοποίηση. Το πώς αντέδρασαν οι κορυφαίοι θηρευτές του παρελθόντος στις κλιματικές αλλαγές, στις περιβαλλοντικές ανατροπές και στην ανθρώπινη πίεση μπορεί να προσφέρει κρίσιμα μαθήματα για τη διατήρηση των ειδών που επιβιώνουν σήμερα.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι για να απαντηθούν πλήρως αυτά τα ερωτήματα χρειάζεται συνδυασμός παλαιοντολογίας, αρχαιολογίας, οικολογίας και σύγχρονης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Την ίδια στιγμή, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στη γνώση των αυτόχθονων κοινοτήτων, οι οποίες ζουν και παρατηρούν αυτά τα ζώα εδώ και χιλιάδες χρόνια.