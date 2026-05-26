12χρονη Κατερίνα: Το «Φιλί Ζωής», ο «Φύλακας Άγγελος» και η συγκινητική κατάθεση ψυχής του πατέρα

«Λένε πως τα μεγαλύτερα θαύματα γεννιούνται μέσα από τις πιο δύσκολες στιγμές. Όταν η πίστη δεν λυγίζει κι η αγάπη γίνεται δύναμη, τότε ακόμη κι η πιο σκοτεινή νύχτα μπορεί να φέρει το πιο φωτεινό ξημέρωμα…». Με αυτά τα λόγια προλογίζει ο πατέρας της 12χρονης Κατερίνας που επέστρεψε νικήτρια από την Ιταλία, το νέο του τραγούδι που αφιερώνει στο παιδί του. «Φιλί ζωής»… Όπως κι αυτό που δέχθηκε η μαθήτρια, κατά τη σκληρή μάχη που έδινε με την απλαστική αναιμία. Μια μάχη που κατάφερε να κερδίσει.

Σε μια συγκινητική κατάθεση ψυχής, ο τραγουδιστής Ηλίας Γκρέκος μιλά στον FLASH για τις δύσκολες στιγμές, για το τραγούδι και το νόημα του, για την πίστη, για τον «Φύλακα Άγγελο» της Κατερίνας. Τον αδελφό της.

«Το τραγούδι με έχει αγγίξει σε ανατριχιαστικό επίπεδο. Κι αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα λόγια του τραγουδιού μπορεί να μιλούν για ένα ζευγάρι, για μία σχέση, όμως αυτή η σχέση και οι στίχοι ερμηνεύονται από τον καθένα αναλόγως με το τι βιώνει. Για εμένα, οι λέξεις "Φιλί ζωής" ήταν ένα σημάδι όταν τελικά καταλήξαμε ο δότης της δεύτερης μεταμόσχευσης - που πέτυχε- να είμαι εγώ. Ήταν κάτι το οποίο και τώρα που το συζητώ ξανά, με κάνει να νιώθω ένα ρίγος. Δηλαδή, σκέφτομαι πως δεν μπορεί να είχα διαλέξει -πριν ακόμα χρειαστεί να φύγουμε για Ιταλία- έναν τίτλο που να είναι τόσο θετικός και τόσο σωτήριος.

Και δεν το λέω γιατί εγώ ήμουν τελικά ο δότης. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά γιατί το φιλί της ζωής θεωρώ ότι μπορεί να έρθει κι εξ ουρανού. Μπορεί να είναι από τον Θεό και την Παναγία στους οποίους προσευχόμουν όλη μέρα κι όλη νύχτα. Ή τα λόγια του ρεφρέν που λένε “άδειασε το σώμα μου”. Εγώ ένιωθα το δικό μου σώμα να έχει αδειάσει καθώς δεν είχα άλλες δυνάμεις. Δεν είχα άλλα αποθέματα για να παρακαλέσω. Δεν είχα άλλο να δώσω. Κι είπα Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσε μας το φιλί της ζωής».

Κάθε στίχος κι ένα μήνυμα μας εξηγεί, συγκλονισμένος, ο πατέρας της μικρής Κατερίνας, για το τραγούδι που κυκλοφορεί ήδη. Λέξεις και συναισθήματα που αποτύπωσε στο χαρτί ο Κωνστατίνος Εγκυρίτσης, σχεδόν προφητικά θα έλεγε κανείς και συνέθεσε ο Βασίλης Δαραμούσκας. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τεράστιες επιτυχίες γνωστών καλλιτεχνών, όπως η Κατερίνα Στανίση, ο Βασίλης Καρράς, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νότης Σφακιανάκης, ο Νίκος Μακρόπουλος και πολλοί ακόμα.

«Το τραγούδι που έχει ενορχηστρώσει ο Γιάννης Κάτσαρης, μαέστρος και συνεργάτης μου μόνιμος, μιλά για όλα όσα ένιωσα κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης. Λέει… “άδειασε το σώμα μου δεν με αγγίζει ο πόνος”. Έτσι κι εμένα εκείνη την ώρα δεν με άγγιζε ο πόνος, γιατί είχα τη δύναμη να δώσω όλα όσα μπορούσα, όμως κάποιες στιγμές έλεγα “άδειασα”. “Έλα πριν το χάραμα μήπως και με σώσεις” συνεχίζει κι έτσι κι εγώ εκείνες τις δύσκολες ώρες περίμενα μια σωτηρία.

Κάθε λέξη την ένιωσα πάνω από το κορμάκι της Κατερίνας όταν προσευχόμουν. Όταν ήμουν μέσα στο δωμάτιο της κλινικής. Και γι' αυτό και το αποτύπωσα -όπως θα δείτε στο video clip- με μια εισαγωγή η οποία είναι η πραγματικότητα που βίωσα. Για το σκοτάδι και το ξημέρωμα… Γιατί το ξημέρωμα ήρθε ο γιατρός και μας είπε λόγια τα οποία περιμέναμε ν’ ακούσουμε δύο χρόνια. Ενώ το προηγούμενο βράδυ, υπήρξε μια στιγμή που είπα… “θεέ μου δεν αντέχω άλλο, το αφήνω σ’ εσένα”. Κι ένιωσα να με διαπερνάει ένα ρίγος. Λες κι είχαν ανοίξει τα παράθυρα κι έμπαινε κρύο. Όμως τα παράθυρα ήταν ερμητικά κλειστά».

Στήριγμα μέσα σ’ όλα αυτά; Κι ένα πιάνο που είχε κοντά του και στο οποίο κατέφευγε ο πατέρας για να μπορεί να γεμίζει την ψυχή τους με νότες κι ελπίδα.

Ο αδελφός της Κατερίνας είναι ο «Φύλακας Άγγελός» της

Πολλοί παράγοντες έπαιξαν ρόλο στη θετική έκβαση αυτής της περιπέτειας, μας λέει ο κύριος Γκρέκος, για τους οποίους θα είναι πάντα ευγνώμων. Η στήριξη του απλού κόσμου που ενδιαφέρθηκε με κάθε τρόπο για το παιδί τους, ο αγώνας των γιατρών και των αρμόδιων φορέων που στάθηκαν στο πλευρό τους, ο πνευματικός τους που

αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μάχης κι ο γιος τους. Ο Ανδρέας.

Ο «Φύλακας Άγγελος» της Κατερίνας, που τον ήθελε κάθε στιγμή κοντά της. Την ώρα του φαγητού να την ταΐσει, του παιχνιδιού να τη συντροφεύσει, στο κρεβάτι του νοσοκομείου τις δύσκολες στιγμές. Τη χρονιά που έδινε τη δική του μάχη για τις Πανελλήνιες, ο αδελφός της ήταν πάντα εκεί. Μ’ ένα πιάτο φαγητό για την οικογένεια, με το σκυλάκι τους για να τους πάρει μακριά -έστω και για μια στιγμή- τις έγνοιες και με τον ίδιο να γίνεται ο πρώτος δότης μυελού των οστών, σε μια μεταμόσχευση που όμως απέτυχε.

«Ο Ανδρέας είναι ο στυλοβάτης μας. Ο Ανδρέας που κατάφερε και πέρασε στο Πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕΕ και που απορώ μέχρι τώρα, πότε διάβαζε. Γιατί η Κατερίνα δεν τον άφηνε στιγμή. Είτε στα τηλέφωνα, είτε τον έφερνε από Ελλάδα – Ιταλία, συνέχεια. Για να τον έχει δίπλα της. Ήταν μαζί ξαπλωμένοι ώρες ατέλειωτες για να παίζουν παιχνίδια. Να κάνουν διάφορα πράγματα μαζί. Για να την κρατάει στη ζωή και να κάνει το μυαλό της να σκέφτεται ότι θέλει να ζήσει. Ένα νεαρό παιδί, ένας αθλητής, που είναι όλο ζωή. Ένα παιδί που στήριξε ψυχολογικά όλη την οικογένεια. Και τότε που ήμασταν στο Ελπίδα. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Μόνος του ή με τα σκυλάκι μας που το έφερνε για να το δει η Κατερίνα. Έστω και για λίγο».

«Όσοι δίνουν τη δική τους μάχη να μη σταματήσουν ποτέ να πιστεύουν»

Γι' αυτήν την αγάπη που έγινε δύναμη, αυτήν τη δύναμη που έγινε σωτήρια, αυτήν την πίστη που έγινε θαύμα, θέλει να μιλήσει ο Ηλίας Γκρέκος απευθυνόμενος στις οικογένειες που δίνουν τώρα τη δική τους μάχη, μέσω του FLASH. Ένα μήνυμα καρδιάς από έναν πατέρα που βλέπει το παιδί του να χαμογελά ξανά και να κάνει σχέδια για το μέλλον.

«Να μη σταματήσουν ποτέ να πιστεύουν. Ακόμη κι αν δεν τους δίνουν πολλές πιθανότητες. Ποτέ να μην απογοητευτούν. Ποτέ να μην πιστέψουν αυτούς που μπορεί να τους πουν ότι “ξέρεις κάτι; Δεν το βλέπω να βγαίνει.” Ν’ απαντούν… “Τι λες ρε; Δεν υπάρχει περίπτωση”. Όπως το ένιωσα εγώ το λέω. “Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξεχνάς αυτό.” Όχι με το να έρθουν σε αντιπαράθεση. Αλλά με την πίστη και την προσευχή.

Όταν εγώ έφτασα στο σημείο να πω “Θεέ μου δεν αντέχω άλλο, Παναγιά μου σε παρακαλώ κάνε κάτι γιατί δεν έχω άλλο κουράγιο” προσευχόμουν όλη μέρα κι όλη νύχτα. Έφτασα μέχρι και τον Πανάγιο Τάφο. Πήγα και τραγούδησα στο Ισραήλ για να μπορέσω να πάω στην Ιερουσαλήμ. Το ένιωθα σαν χρέος, ειδικά μετά τη δεύτερη μεταμόσχευση που πέτυχε.

Οι πνευματικές στιγμές που βίωσα ήταν απίστευτες. Κάποια στιγμή αισθανόμουν ότι έχω επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί όταν πραγματικά κάνεις μια προσευχή κι όταν αυτή βγαίνει μέσα από την ψυχή σου, εκείνη τη στιγμή ο Θεός κι η Παναγία σου απαντούν. Αυτό είναι το δικό μου βίωμα. Και μπορεί κάποιοι να μην πιστεύουν εκεί έξω, μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά, όμως με την εμπιστοσύνη στους γιατρούς και με την πίστη μας, γυρίσαμε νικητές».