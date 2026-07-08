130.000 ευρώ η επικήρυξη για τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό:Εκτέλεσαν τη δράστιδα πριν τα εισπράξει

Δύο Ουκρανοί, ένα μέλος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας και ένας πρώην αστυνομικός, κατηγορούνται ότι εκτέλεσαν την Αναστασία Μπερεζόφσκα, τη γυναίκα που φέρεται να κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ στο Μονακό, τραυματίζοντας τον ίδιο, τη σύντροφό του και τον ανήλικο γιο τους.

Η 39χρονη έχασε τη ζωή της κοντά στο Κίεβο, αφού πυροβολήθηκε τέσσερις φορές στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, λίγες ημέρες αφότου φέρεται να πυροδότησε ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά σακίδιο έξω από την πολυτελή κατοικία του Ουκρανού μεγιστάνα στο Πριγκηπάτο του Μονακό.

Ο 58χρονος Βαντίμ Ερμολάεφ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Γαλλίας, ωστόσο η 46χρονη σύντροφός του, Άννα Νασομπίνα, είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και υπέστη ακρωτηριασμό στα δύο της πόδια. Ο 13χρονος γιος του ζευγαριού γλίτωσε με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Sun, η Μπερεζόβσκα φέρεται να πραγματοποίησε το σχέδιο δολοφονίας του Ερμολάεφ, αφού η ζωή του Ουκρανού ολιγάρχη είχε προκηρυχθεί έναντι αμοιβής 130.000 ευρώ.

Στη συνέχεια η 39χρονη δράστιδα κατάφερε να αποδράσει, διασχίζοντας μια μεγάλη διαδρομή στην Ευρώπη, και να φτάσει στην Ουκρανία για να εισπράξει την αμοιβή της. Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας (6/7) η σορός της εντοπίστηκε στο Κίεβο, όπου οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης έναν χώρο που εκτιμούν ότι χρησιμοποιούταν ως θάλαμος βασανιστηρίων.

Η ουκρανική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα «θολωμένες» φωτογραφίες των δύο συλληφθέντων και φερόμενων δραστών της δολοφονίας της Μπερεζόβσκα, εκ των οποίων ο ένας είναι εν ενεργεία αξιωματικός του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και ο άλλος πρώην αστυνομικός.

Ομολόγησε ο αξιωματικός

Οι Αρχές του Κιέβου ανακοίνωσαν ότι η Μπερεζόβσκα είχε επικοινωνήσει με τους δύο συλληφθέντες πριν από τον θάνατό της. «Και οι δύο άνδρες έκαναν επανειλημμένα μεταφορές σε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων και τραπεζικούς λογαριασμούς της Μπερεζόβσκα», δήλωσαν οι ουκρανικές Αρχές στο Telegram, προσθέτοντας ότι οι δύο άνδρες ενδέχεται να εμπλέκονται και στην απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό.

Ο εν ενεργεία αξιωματικός, που εκτιμάται ότι ονομάζεται Ρέουτ, δήλωσε στους ερευνητές ότι δολοφόνησε την Αναστασία Μπερεζόβσκα με τη βοήθεια του δεύτερου υπόπτου. Ο Ρέουτ ισχυρίστηκε ότι ενήργησε με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να ενημερώσει τους ανωτέρους του.

Θάλαμος βασανιστηρίων με τα τσεκούρια

Ένας τρομακτικός θάλαμος βασανιστηρίων εντοπίστηκε στο υπόγειο του πρώην αστυνομικού. Σε βίντεο από τον χώρο, που έδωσε στη δημοσιότητα ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, διακρίνεται ένα ροζ χαλάκι με μικρές κηλίδες που μοιάζουν με αίμα. Στο πλάνο φαίνονται επίσης δύο τσεκούρια, μια αξίνα, ένας μουσαμάς απλωμένος στο πάτωμα και μια μεγάλη τσάντα.

Οι δύο άνδρες έχουν προφυλακιστεί ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση που διαπράχθηκε από ομάδα κατόπιν συνωμοσίας.

❗️🇺🇦 The suspects in the murder of Anastasia Berezovska are a former law enforcement officer and a current employee of State Security Service.



They are also suspected of involvement in the assassination attempt on Yermolaev.



During a search of the former law enforcement… pic.twitter.com/Jp1qObmR6e — The Ukrainian Review (@UkrReview) July 7, 2026

Η «αμοιβή» για τη ζωή του ολιγάρχη

Σήμερα έγινε γνωστό ότι για τη δολοφονία του ολιγάρχη είχε προσφερθεί αμοιβή 150.000 δολαρίων, δηλαδή περίπου 130.000 ευρώ.

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Strana, επικαλούμενο δικές του πηγές, ανέφερε ότι η απόπειρα κόστισε συνολικά 150.000 δολάρια, εκ των οποίων τα 8.000 δολάρια (7.000 ευρώ) καταβλήθηκαν στη Μπερεζόβσκα, μαζί με άλλα 5.000 δολάρια (4.382 ευρώ) για τα έξοδα.

Η γυναίκα απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο όπου τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Μονακό/X

Παραμένει ασαφές τι απέγιναν τα υπόλοιπα χρήματα. Τα ποσά αυτά μεταφέρθηκαν σε ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και τραπεζικούς λογαριασμούς της Μπερεζόβσκα, σύμφωνα με τη Strana.

Η έρευνα για το ποιος διέταξε την απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό, καθώς και τη δολοφονία της Μπερεζόβσκα, βρίσκεται σε εξέλιξη.