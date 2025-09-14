14 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας - Η ανάρτηση Δένδια

«Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό» έγραψε στην ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Δείτε την ανάρτηση:

Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998.



Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας.



«… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε».



(Γ. Σεφέρη, «Επί Σκηνής Ε’»)