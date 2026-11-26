Φρίκη προκαλεί η υπόθεση μίας 14χρονης στον Πύργο Ηλείας, η οποία φέρεται να διαβιούσε σε συνθήκες ακραίας εγκατάλειψης και κακομεταχείρισης από τη θετή της μητέρα, με το κορίτσι να είναι σήμερα έγκυος και εθισμένη σε ναρκωτικές ουσίες και να φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου με εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων του περιβάλλοντος της ανήλικης και της 66χρονης θετής μητέρας της, η γυναίκα που είχε αναλάβει την κηδεμονία της, της στερούσε ακόμα και βασικά είδη, όπως φαγητό, ρούχα και παπούτσια, ενώ η 14χρονη ζούσε σε πλήρως ακατάλληλες συνθήκες.

Την ίδια στιγμή μάλιστα, η 66χρονη δήλωνε οικονομικά εύρωστη και φέρεται να διέθετε περιουσία.

«Η μάνα να παίρνει τα καλύτερα ρούχα, να στολίζεται και το παιδάκι το έντυνε ο κόσμος. Και αυτή είχε του κόσμου τα λεφτά», ανέφερε οικογενειακή φίλη στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

Σε φωτογραφία που παρουσίασε η εκπομπή φαίνονται τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε η 14χρονη, τα οποία ήταν εντελώς φθαρμένα, με τους πάτους να έχουν ανοίξει. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οικιακή βοηθός που γνώριζε την κατάσταση στο σπίτι, φέρεται να αγόρασε με δικά της χρήματα δύο ζευγάρια παπούτσια για το παιδί.

«Την αποκαλούσε τέρας – Ήθελε να αρθεί η υιοθεσία»

Μια κόλαση φαίνεται πως ζούσε η ανήλικη κοπέλα από τη συμπεριφορά της θετής μητέρας της, με την 66χρονη να την αποκαλεί «τέρας», «ανισόρροπη» και «διεστραμμένη», ενώ είχε φτάσει στο σημείο να δηλώσει ότι φοβόταν ακόμη και για τη ζωή της εξαιτίας της.

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί είχαν καταγραφεί σε έκθεση κοινωνικής λειτουργού ήδη πριν από δύο χρόνια, μαζί με σαφείς εισηγήσεις για την απομάκρυνση του παιδιού από το σπίτι και την ψυχιατρική αξιολόγηση της θετής μητέρας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η κοινωνική λειτουργός, η γυναίκα είχε ζητήσει να αρθεί η υιοθεσία, δηλώνοντας αδυναμία να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο. Καθώς η ακύρωση της υιοθεσίας δεν ήταν νομικά εφικτή, είχε συμφωνήσει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από την ίδια και η ανήλικη να φιλοξενηθεί σε κατάλληλη δομή παιδικής προστασίας. Η κοινωνική υπηρεσία είχε εισηγηθεί ακόμη και τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη, εφόσον δεν υπήρχαν συγγενείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη φροντίδα της.

Η έκθεση περιγράφει με ιδιαίτερα σκληρά λόγια τη στάση της 66χρονης απέναντι στο παιδί. Όπως είχε αναφέρει, θεωρούσε ότι η ανήλικη ήταν χειριστική ήδη από την ηλικία των δυόμισι ετών, ενώ υποστήριζε ότι κινδύνευε από την ίδια και ότι αναγκαζόταν να κλειδώνεται στο δωμάτιό της. «Περνά ο χρόνος με αυτό το τέρας και θα βρεθεί νεκρή», φέρεται να είχε δηλώσει, σύμφωνα με την καταγραφή της κοινωνικής λειτουργού.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η απομάκρυνση της ανήλικης από το οικογενειακό περιβάλλον δεν προχώρησε. Με εισαγγελική εντολή αναζητήθηκαν δομές φιλοξενίας, ωστόσο και τα 11 ιδρύματα με τα οποία επικοινώνησε η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας απάντησαν αρνητικά, σύμφωνα με την υπεύθυνη της υπηρεσίας. Έτσι, οι εισηγήσεις για την προστασία του παιδιού δεν υλοποιήθηκαν και η 14χρονη παρέμεινε στο ίδιο περιβάλλον.

«Το παιδί ζούσε μέσα στις κατσαρίδες»

Σε άλλη μαρτυρία από γειτόνισσα της οικογένειας, περιγράφεται το εφιαλτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε η ανήλικη. «Το σπίτι που είχε το παιδί μέσα ήταν μέσα σε μια βρώμα. Κατσαρίδες, ποντίκια, τα πάντα μέσα, πιάτα άπλυτα, πιρούνια πεταμένα», ανέφερε η γειτόνισσα της 66χρονης και της θετής κόρης της.

Σύμφωνα με την ίδια, η οικιακή βοηθός ήταν εκείνη που φρόντιζε σε αρκετές περιπτώσεις για το φαγητό και τα ρούχα της ανήλικης. «Θα πέθαινε το παιδί. Δεν θα ζούσε. Αλλά το τάιζε η κυρία αυτή, που ήταν τότε οικιακή βοηθός», είπε.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι τα ρούχα της ανήλικης δεν πλένονταν κανονικά και ότι η οικιακή βοηθός αναγκαζόταν να τα πλένει η ίδια όταν διαπίστωνε ότι ήταν βρώμικα ή μύριζαν.

«Εξετάζεται η διακοπή της κύησης»

Παράλληλα, οι γιατροί που φροντίζουν αυτή τη στιγμή την 14χρονη κοπέλα στο Νοσοκομείο Πύργου, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο διακοπής της κύησης, καθώς η ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της προκαλεί έντονη ανησυχία.

Μιλώντας στο MEGA, ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Πολίτης, χαρακτήρισε την περίπτωση του κοριτσιού ως «ιδιάζουσα». Το νεαρό της ηλικίας της και η τοξικοεξάρτηση δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους τόσο για την ίδια όσο και για το έμβρυο, ανέφερε, με τους γιατρούς να εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Ο κ. Πολίτης υπογράμμισε ότι το κορίτσι έχει πλέον στη διάθεσή του φροντίδα, καθαριότητα και ένα ασφαλές περιβάλλον, στοιχεία που, όπως ανέφερε, είναι πρωτόγνωρα για εκείνη. «Μακάρι η 14χρονη να ερχόταν νωρίτερα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την ανήλικη να προσπαθεί να αφήσει πίσω όχι μόνο την ακραία κακομεταχείριση που γνώρισε από τόσο μικρή ηλικία αλλά και τη συνθήκη της παρατεταμένης απόρριψης.