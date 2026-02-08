150 εκατ. ευρώ για AI και νέες τεχνολογίες στις μικρομεσαίες: Το σχέδιο Θεοδωρικάκου για το 2026

Ένα νέο αναπτυξιακό καθεστώς ύψους 150 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις σύγχρονες τεχνολογίες, προετοιμάζει για το 2026 το υπουργείο Ανάπτυξης .

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος , μιλώντας στην εκπομπή Action Σαββατοκύριακο του ACTION24, με τους δημοσιογράφους Δημήτρης Καμπουράκης και Βαγγέλης Γιακουμής.

Όπως τόνισε, στόχος είναι οι επιχειρήσεις «να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, να αποκτήσουν σύμβουλο και να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες», ώστε η μετάβαση στο AI να μην είναι θεωρία, αλλά πράξη.

AI: Ευκαιρία παραγωγικότητας, αλλά και ηθικό στοίχημα

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη - AI εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και «αλλάζει τα δεδομένα της οικονομίας, της εργασίας, της παιδείας και της έρευνας».

Μπορεί, όπως είπε, να κάνει την οικονομία πιο παραγωγική και το κράτος πιο αποτελεσματικό, έβαλε όμως σαφή κόκκινη γραμμή «η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να παραμείνει εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο», σημείωσε, κάνοντας λόγο για σοβαρούς ηθικούς κινδύνους που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Αναπτυξιακός Νόμος: Βιομηχανία, τεχνολογία και καλά αμειβόμενες δουλειές

Αναφερόμενος στον Αναπτυξιακό Νόμο , ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα δίνεται «στη βιομηχανία, στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία», καθώς – όπως είπε χωρίς περιστροφές – αυτός είναι ο μόνος δρόμος για μια ανταγωνιστική οικονομία με εξαγωγές και καλύτερους μισθούς.

Ήδη, στα δύο πρώτα καθεστώτα εγκρίθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 550 εκατ. ευρώ, με δημόσια ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ. Τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μεταποίηση, τη βαριά βιομηχανία, τη χημική και τη μεταλλευτική βιομηχανία και δημιουργούν περισσότερες από 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, «στη Μακεδονία μας και στη Θράκη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, με περίπου το 50% των επενδύσεων να κατευθύνεται στις περιοχές αυτές, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και την παραγωγική βάση.

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Από την εγκατάλειψη στην επανεκκίνηση

Για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας , ο υπουργός μίλησε για μια ξεκάθαρη ανατροπή της εικόνας των τελευταίων δεκαετιών. «Εδώ και τέσσερα χρόνια έχουν ξαναζωντανέψει», σημείωσε, τονίζοντας τη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC χορήγησε ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Σήμερα, χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται ξανά στα ναυπηγεία, ενώ με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επεκτείνονται οι δραστηριότητες στον ενεργειακό, διαμετακομιστικό, εμπορικό και λιμενικό τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στρατηγική συμφωνία με μεγάλη κορεατική εταιρεία, που ανοίγει τον δρόμο και για παραγωγή τροχαίου υλικού.

Συνταγματική αναθεώρηση με φόντο την Τεχνητή Νοημοσύνη

Για τη συνταγματική αναθεώρηση , ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε «εξαιρετικά αναγκαία» την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για Σύνταγμα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει το AI.



Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε «άλμα υπευθυνότητας και ωριμότητας», τονίζοντας ότι το Σύνταγμα απαιτεί συναινέσεις και όχι μικροκομματικούς ανταγωνισμούς.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις , υποστήριξε ότι αποτυπώνουν συγκυριακές καταστάσεις και εκτίμησε πως τα εκλογικά αποτελέσματα θα είναι «αρκετά διαφορετικά» από όσα δείχνουν σήμερα οι μετρήσεις.

Τέμπη και δημόσιος διάλογος

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού , επισημαίνοντας ότι υπάρχει σεβασμός και κατανόηση για την ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισε, ωστόσο, ότι άλλο είναι η τραγωδία – για την οποία όλοι περιμένουν δικαιοσύνη – και άλλο η πολιτική εκπροσώπηση, σημειώνοντας πως δεν διακρίνει πολιτικές θέσεις με ευρεία κοινωνική απήχηση.