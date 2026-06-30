158 λαγοκέφαλοι, εκατομμύρια αυγά: Γιατί η ψαριά του 15χρονου έχει οικολογική σημασία

Με την πρώτη ματιά, οι 158 λαγοκέφαλοι μπορεί να μοιάζουν απλώς με μια εντυπωσιακή ψαριά. Δεν είναι, άλλωστε, ένας αριθμός που αρκεί για να εξαφανίσει ένα χωροκατακτητικό είδος από τις ελληνικές θάλασσες. Όμως στην περίπτωση του λαγοκέφαλου, το ζήτημα δεν μετριέται μόνο σε ψάρια που αφαιρούνται από το νερό. Μετριέται και σε αυτό που δεν θα ακολουθήσει: σε πιθανά εκατομμύρια αυγά, σε λιγότερους γεννήτορες, σε μικρότερη πίεση πάνω σε ένα ήδη επιβαρυμένο οικοσύστημα.

Αυτό ακριβώς ανέδειξε το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, με αφορμή την αλίευση 158 λαγοκέφαλων από τον 15χρονο Γιάννη Τσουκτουρίδη, μαθητή του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου.

Ο νεαρός ψαράς κατάφερε να αλιεύσει 158 λαγοκέφαλους στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας, μια εικόνα που προκάλεσε εντύπωση, αλλά άνοιξε και μια ευρύτερη συζήτηση: τι σημαίνει πραγματικά η αφαίρεση ενός τέτοιου αριθμού από τη θάλασσα;

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Σύμφωνα με την ενδεικτική εκτίμηση του Παρατηρητηρίου, αν οι μισοί από τους 158 λαγοκέφαλους ήταν θηλυκά, τότε θα μιλούσαμε για περίπου 79 θηλυκά άτομα. Με βάση μέση γονιμότητα περίπου 134.000 ωοκύτταρα/αυγά ανά ώριμο θηλυκό, αυτό αντιστοιχεί θεωρητικά σε περίπου 10.586.000 αυγά.

Ακόμη και στο πιο συντηρητικό σενάριο, αν δηλαδή μόνο το 1/3 των ψαριών ήταν θηλυκά, ο αριθμός παραμένει μεγάλος: περίπου 53 θηλυκά, που αντιστοιχούν θεωρητικά σε περίπου 7.102.000 αυγά.

Η διευκρίνιση είναι κρίσιμη: δεν πρόκειται για πρόβλεψη ότι όλα αυτά τα αυγά θα επιβίωναν και θα γίνονταν ενήλικα ψάρια. Πρόκειται για υπολογισμό αναπαραγωγικού δυναμικού. Με άλλα λόγια, δείχνει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η δυνατότητα εξάπλωσης ενός είδους όταν έχει εγκατασταθεί σε μια περιοχή και αναπαράγεται με επιτυχία.

Facebook/Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας

Γιατί ο λαγοκέφαλος είναι πρόβλημα

Ο λαγοκέφαλος Lagocephalus sceleratus, γνωστός και ως ασημογραμμωτός λαγοκέφαλος, είναι χωροκατακτητικό ξενικό είδος. Το ELNAIS του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών καταγράφει την πρώτη εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες το 2005. Το είδος έχει σώμα με χαρακτηριστική ασημένια λωρίδα στα πλευρά, μπορεί να φτάσει σε μεγάλο μέγεθος και διαθέτει πολύ ισχυρά, αιχμηρά δόντια. Τρέφεται με κεφαλόποδα, καρκινοειδή και ψάρια.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για ένα ξενικό είδος. Είναι ότι, όπου εγκαθίσταται, ασκεί πίεση σε αυτόχθονα είδη, ανταγωνίζεται άλλα ψάρια για τροφή και χώρο, καταστρέφει αλιευτικά εργαλεία και προκαλεί ζημιές στα αλιεύματα. Το ΕΛΚΕΘΕ αναφέρει ότι οι ψαράδες έχουν καταγράψει σημαντικές μειώσεις σε εμπορικά κεφαλόποδα σε περιοχές όπου ο ασημογραμμωτός λαγοκέφαλος ευδοκιμεί.

Δεν είναι ψάρι για κατανάλωση

Ο λαγοκέφαλος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω της τοξικότητάς του. Περιέχει τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη, και δεν πρέπει να καταναλώνεται. Το ELNAIS τον χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα τοξικό» και θανατηφόρο σε περίπτωση κατανάλωσης, ενώ αναφέρει ότι η εμπορική εκμετάλλευσή του έχει απαγορευτεί στην ΕΕ.

Ο 15χρονος μαθητής ανέφερε ότι «μπορείς να τον αγγίξεις» και ότι δεν προκαλείται δηλητηρίαση από απλό άγγιγμα εφόσον δεν υπάρχει πληγή. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για μεγάλη προσοχή. Ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να καταναλώνεται, ενώ λόγω των ισχυρών δοντιών του μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση δαγκώματος.

Η «επικήρυξη» και το πιλοτικό πρόγραμμα

Η συζήτηση για τον λαγοκέφαλο δεν είναι πια μόνο επιστημονική. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του είδους, με δημόσια δαπάνη 1,5 εκατ. ευρώ για Κρήτη και Νότιο Αιγαίο και αμοιβή έως 5,33 ευρώ ανά κιλό για στοχευμένη αλίευση από επαγγελματίες αλιείς.

Το πρόγραμμα προβλέπει στοχευμένη αλίευση, επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή των αποτελεσμάτων και οργανωμένη διαχείριση των αλιευμένων ποσοτήτων. Η πρώτη πιλοτική φάση εστιάζει στην Κρήτη, όπου καταγράφεται η σημαντικότερη συγκέντρωση πληθυσμού λαγοκέφαλου στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τι σημαίνει τελικά η αλίευση των 158 λαγοκέφαλων

Η αφαίρεση 158 λαγοκέφαλων από μία περιοχή δεν μπορεί να εξαλείψει το είδος. Αυτό είναι σαφές και από την εκτίμηση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας. Μπορεί, όμως, να μειώσει τον αριθμό των γεννητόρων, να περιορίσει μέρος του τοπικού αναπαραγωγικού δυναμικού και να ασκήσει πίεση σε έναν πληθυσμό που αλλιώς θα συνέχιζε να αναπαράγεται ανεξέλεγκτα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η ιστορία του 15χρονου δείχνει κάτι μεγαλύτερο: ο λαγοκέφαλος δεν είναι πια ένα «περίεργο ψάρι» που εμφανίζεται σποραδικά στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα εγκατεστημένο πρόβλημα, με οικολογική, οικονομική και υγειονομική διάσταση.

Και γι' αυτό, πίσω από την εικόνα μιας εντυπωσιακής ψαριάς, υπάρχει ένα πολύ πιο σοβαρό ερώτημα: πώς μπορεί να περιοριστεί ένα τοξικό ξενικό είδος που έχει ήδη βρει τον δρόμο του στα ελληνικά νερά.