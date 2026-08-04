161 χρόνια από την καθιέρωση του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας - Το μήνυμα Δένδια

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Εκατόν εξήντα ένα χρόνια συμπληρώνονται από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.

Με αφορμή την επέτειο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη σημασία του Εθνικού Ύμνου, τονίζοντας πως κάθε ανάκρουσή του αποτελεί υπενθύμιση της αξίας της Ελευθερίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Δένδιας σημείωσε:

«Εκατόν εξήντα έναν χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του “Ύμνου εις την Ελευθερίαν” του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.

Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η προάσπισή της αποτελεί διαρκές χρέος».

Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό το 1823 και αποτελείται από 158 στροφές. Οι δύο πρώτες στροφές, σε μουσική του Νικολάου Μάντζαρου, καθιερώθηκαν ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας το 1865.