17 (!) τηλεοράσεις για την Κίμπερλι

Ενημερωμένη για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα θέλει να είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός πως λίγες ώρες πριν κάνει ποδαρικό στην ανακαινισμένη πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι ένα φορτηγό μεγάλης εταιρείας ηλεκτρικών ειδών, ξεφόρτωσε ούτε μία ούτε δύο αλλά... 17 (!) τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας.

Οι εύθραυστες ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και στο Αιγαίο αλλά και οι σημαντικοί σχεδιασμοί για την ενέργεια, αλλά και το γεγονός πως για πρώτη φορά αναλαμβάνει γυναίκα επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου των ΗΠΑ στη χώρα μας, δείχνουν τον λόγο για τον μεγάλο αριθμό τηλεοράσεων που τοποθετήθηκαν σε κάθε δωμάτιο του Jefferson House.

Άλλωστε από τις πρώτες ημέρες φάνηκε πως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα τραβάει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας.