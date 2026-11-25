Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στα Χανιά, όταν ένας 17χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ανήλικος φέρεται να κατανάλωσε χάπια και να προχώρησε σε αυτοτραυματισμό. Αμέσως μεταφέρθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Αστυνομία, προκειμένου να λάβει καταθέσεις και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο 17χρονος δεν φοιτά σε σχολείο των Χανίων, ενώ κατάγεται από άλλη χώρα και ζει μόνιμα στην περιοχή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του γονέα του.

Από τα πρώτα στοιχεία, η ενέργειά του φέρεται να συνδέεται με ερωτική απογοήτευση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα Χανιά δεν υπάρχει δημόσια δομή με παιδοψυχίατρο για την εξέταση του ανηλίκου. Για τον λόγο αυτό, εξετάζεται η μεταφορά του στο Ηράκλειο, προκειμένου να νοσηλευτεί σε παιδοψυχιατρική μονάδα.