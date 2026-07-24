18 θρεπτικές τροφές που μπορούν να σε βοηθήσουν να πάρεις βάρος με υγιεινό τρόπο

Οι περισσότερες διατροφικές συμβουλές επικεντρώνονται στην απώλεια κιλών, όμως υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται το ακριβώς αντίθετο: να αυξήσουν το σωματικό τους βάρος με ασφαλή και ισορροπημένο τρόπο, είτε για λόγους υγείας είτε για ενίσχυση της μυϊκής τους μάζας.

Η βασική αρχή είναι απλή. Για να αυξηθεί το βάρος, ο οργανισμός πρέπει να λαμβάνει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει καθημερινά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε θερμίδα είναι εξίσου ωφέλιμη.

Οι ειδικοί συνιστούν να δίνεται έμφαση σε τροφές με υψηλή θρεπτική αξία, όπως όσες είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες, καλά λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης τα πλήρη γαλακτοκομικά και άλλες τροφές που προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά μαζί με τις απαραίτητες θερμίδες.

Δες ποιες είναι οι 18 τροφές που προτείνουν οι ειδικοί και πώς μπορείς να τις εντάξεις στη διατροφή σου για να αυξήσεις το βάρος σου με ισορροπημένο και υγιεινό τρόπο.