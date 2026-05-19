19 Μαΐου: 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων - Το χρονικό ενός εγκλήματος χωρίς δικαίωση

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας, που εξακολουθεί να βαραίνει τη συλλογική συνείδηση του ελληνισμού.

Φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια από το 1919, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο βίαιης φάσης των διώξεων σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής εκκαθαρίσεων κατά των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής.

Οι ρίζες των διωγμών

Οι διώξεις των Ποντίων δεν ξεκίνησαν τον 20ό αιώνα. Ήδη από το 1461, με την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, ο ελληνικός πληθυσμός του Πόντου βρέθηκε αντιμέτωπος με πιέσεις και περιορισμούς.

Παρά τις δυσκολίες, οι Έλληνες του Πόντου διατήρησαν την ταυτότητά τους και ανέπτυξαν έντονη οικονομική, πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα. Στις αρχές του 20ού αιώνα αριθμούσαν περίπου 700.000, με ισχυρή παρουσία στην εκπαίδευση, το εμπόριο και τον πολιτισμό, διαθέτοντας εκατοντάδες σχολεία, εφημερίδες και σημαντικά ιδρύματα, όπως το Φροντιστήριο Τραπεζούντας.

Το σχέδιο εξόντωσης

Η άνοδος των Νεότουρκων το 1908 καλλιέργησε αρχικά ελπίδες για μεταρρυθμίσεις, ωστόσο γρήγορα αποδείχθηκε ότι στόχος ήταν ο εκτουρκισμός της αυτοκρατορίας.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι διώξεις εντάθηκαν και οργανώθηκαν συστηματικά. Με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους», χιλιάδες Έλληνες εκτοπίστηκαν στην ενδοχώρα και οδηγήθηκαν στα περιβόητα «Τάγματα Εργασίας» (Αμελέ Ταμπουρού), όπου εργάζονταν υπό εξοντωτικές συνθήκες. Πείνα, κακουχίες και ασθένειες οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδες ανθρώπους.

Παράλληλα, καταγράφηκαν μαζικές σφαγές, βιασμοί, απαγχονισμοί, φυλακίσεις και αρπαγές περιουσιών, σε μια οργανωμένη προσπάθεια εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου.

Η 19η Μαΐου 1919 σηματοδοτεί την έναρξη της πιο σκληρής φάσης της Γενοκτονίας. Υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ, οι διώξεις εντάθηκαν δραματικά, οδηγώντας σε μαζικούς θανάτους και ξεριζωμό.

Ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000, ενώ σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις φτάνει έως και τις 353.000.

Όσοι επέζησαν κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία και κυρίως στην Ελλάδα, όπου περίπου 400.000 Πόντιοι συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Η αντίσταση και η χαμένη ελπίδα

Μπροστά στις διώξεις, πολλοί Πόντιοι κατέφυγαν στα βουνά, οργανώνοντας αντάρτικες ομάδες για να προστατεύσουν τις οικογένειες και τις κοινότητές τους.

Το 1919 έγινε προσπάθεια δημιουργίας αυτόνομου ελληνοαρμενικού κράτους, με την υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου, ωστόσο το σχέδιο δεν ευοδώθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της καταστροφής.

Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτονία των Ποντίων το 1994, καθιερώνοντας την 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης.

Ωστόσο, το ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης παραμένει ανοιχτό, με τη Γενοκτονία να αποτελεί μέχρι σήμερα ένα ιστορικό έγκλημα χωρίς πλήρη δικαίωση.

Η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας και η απόδοση τιμής στα θύματα αποτελούν διαρκές χρέος, όχι μόνο απέναντι στο παρελθόν, αλλά και ως υπενθύμιση για το μέλλον, ώστε παρόμοια εγκλήματα να μην επαναληφθούν.