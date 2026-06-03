19χρονος Νορβηγός ταξίδεψε στην Αγγλία ως εκτελεστής για λογαριασμό συμμορίας που δρούσε για το Ιράν

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε ένας 19χρονος Νορβηγός ο οποίος συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία ότι ταξίδεψε από την πατρίδα του έως την Αγγλία για να δολοφονήσει έναν άγνωστο στόχο για λογαριασμό μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που δρα για το ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 19χρονος Γιοχάνες Νάτλαντ φέρεται να κατευθυνόταν σε μια αποθήκη χρημάτων, όπλων και πυρομαχικών, αφότου στρατολογήθηκε από το δίκτυο Foxtrot

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η οργάνωση είναι μια σουηδική ομάδα οργανωμένου εγκλήματος «που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς», το οποίο προσέφερε έως και 25.000 ευρώ για να εκτελέσει τοπ συμβόλαιο. Ο Νάτλαντ συνελήφθη στις 19 Μαρτίου του 2025 σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Χάντερσφιλντ του Δυτικού Γιορκσάιρ, με ένα ημιαυτόματο πιστόλι, ένα περίστροφο και 12 σφαίρες.

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι ο έφηβος δήλωσε ένοχος για την κατοχή των δύο όπλων και των σφαιρών, αλλά αρνείται την κατηγορία της συνωμοσίας για φόνο μεταξύ 1ης και 20ής Μαρτίου. Στους ενόρκους παρουσιάστηκε βίντεο που τον έδειχνε να χειρίζεται τα όπλα στο κρεβάτι του ξενοδοχείου. «Στις 17 Μαρτίου του περασμένου έτους, ο κατηγορούμενος Γιοχάνες Νάτλαντ ταξίδεψε από την πατρίδα του, τη Νορβηγία, σε αυτήν τη χώρα για να διαπράξει φόνο», δήλωσε ο εισαγγελέας Άλιστερ Ρίτσαρντσον.

«Είχε στρατολογηθεί από μια οργάνωση που ονομάζεται Foxtrot network με συμφωνία ότι σε αντάλλαγμα για χρήματα θα ταξίδευε και θα αναλάμβανε μια δολοφονία. Τον κατηύθυναν άλλοι σε ένα ξενοδοχείο, σε μια αποθήκη χρημάτων και στη συνέχεια σε μια αποθήκη όπλων και πυρομαχικών. Αποτράπηκε η διάπραξη φόνου όταν συνελήφθη μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Χάντερσφιλντ με δύο πυροβόλα όπλα και πραγματικά πυρομαχικά».

Στρατολογούσαν μέσω social media

Το δικαστήριο ανέφερε ότι το δίκτυο Foxtrot, το οποίο σχηματίστηκε το 2021, εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών και βίαια εγκλήματα, τα οποία διαφημίζονται σε ομαδικές συνομιλίες σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το Snapchat, το Telegram και το Signal.

Οι διαδικτυακές ομάδες μπορούν να έχουν χιλιάδες μέλη, συμπεριλαμβανομένων «υποκινητών», «στρατολόγων» και «διευκολυντών» που κατευθύνουν συχνά πολύ νεαρούς οι οποίοι σπάνια έχουν κάποια προηγμένη γνώση για το ποιος είναι ο στόχος.

Ένα δικαστήριο ενημερώθηκε ότι το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας κατευθύνθηκε από κάποιον με το όνομα χρήστη «Πράκτορας 47» ο οποίος ρώτησε έναν άλλο Νορβηγό έφηβο, τον «Generalen», που ενεργούσε ως στρατολόγος: «Έχετε κάποιον δολοφόνο στο εξωτερικό;»

Ο «πράκτορας 47» είχε αναφέρει τότε ότι η δουλειά ήταν στη «Μεγάλη Βρετανία. Όσο πιο εύκολη γίνεται» ενώ μάλιστα αποκάλυψε ότι υπήρχαν 25.000 ευρώ «στο ταμείο».

Μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με... εγγύηση

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης αναφέρθηκε ότι ο 19χρονος ρώτησε σε μια συνομιλία στο Snapchat ποιον έπρεπε να εξτελέσει ενώ λίγες ημέρες μετά φέρεται να είπε στην κοπέλα του «Πάω σε μια τρελή αποστολή».

Μάλιστα, οι ένορκοπι αποκάλυψαν ότι ο Νάτλαντ έφτασε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στις 17 Μαρτίου έχοντας μαζί του προσωρινό διαβατήριο. Παρά το γεγονός ότι δεν του επετράπη αρχικά η είσοδος στη χώρα, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση προτού πάρει ταξί για να κατευθυνθεί σε ένα ξενοδοχείο στο Μάντσεστερ.

Την επόμενη μέρα, ο «Πράκτορας 47» τον παρέπεμψε σε μια διεύθυνση στο Χάντερσφιλντ για να εισπράξει χρήματα προτού κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια, ο Νάτλαντ κατευθύνθηκε σε άλλη διεύθυνση και του έστειλε ένα βίντεο και έναν χάρτη που έδειχναν τη διαδρομή προς τη βάση ενός δέντρου, από όπου φέρεται να πήρε τα όπλα και τα πυρομαχικά.

«Ούτε ήξερε ούτε τον ένοιαζε ποιον επρόκειτο να σκοτώσει», είπε ο εισαγγελέας. «Για αυτόν, όλα αφορούσαν τα χρήματα που θα λάμβανε για την ολοκλήρωση της αποστολής» συνέχισε. Η δίκη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως και τρεις εβδομάδες, συνεχίζεται.