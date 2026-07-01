1η Ιουλίου: Η παράξενη σύμπτωση που σημάδεψε το Χόλιγουντ – Πέντε θρύλοι πέθαναν την ίδια ημερομηνία

Υπάρχουν ημερομηνίες που μοιάζουν να κουβαλούν ένα ιδιαίτερο βάρος στην ιστορία του κινηματογράφου. Η 1η Ιουλίου είναι μία από αυτές. Όχι γιατί συνδέεται με κάποια μεγάλη πρεμιέρα, αλλά γιατί μέσα στα χρόνια έγινε η τελευταία πράξη για πέντε σπουδαίους ηθοποιούς, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

Από τον αξεπέραστο Μάρλον Μπράντο μέχρι τον αγαπημένο πατέρα του «Μικρού Σπιτιού στο Λιβάδι», Μάικλ Λάντον, η ίδια ημερομηνία ενώνει πέντε εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, που όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: κανείς δεν ξεχάστηκε όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους.

Μάρλον Μπράντο: Ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα την υποκριτική



Λίγοι ηθοποιοί επηρέασαν τον κινηματογράφο όσο ο Μάρλον Μπράντο. Δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος σταρ· ήταν εκείνος που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονταν οι κινηματογραφικοί χαρακτήρες.

Από το «Λεωφορείο ο Πόθος» και το «Λιμάνι της Αγωνίας» μέχρι τον εμβληματικό Ντον Βίτο Κορλεόνε στον «Νονό», το «Τελευταίο Τανγκό στο Παρίσι» και την «Αποκάλυψη Τώρα!», κάθε εμφάνισή του έγινε σημείο αναφοράς.

Βραβεύτηκε δύο φορές με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, αν και το δεύτερο, για τον «Νονό», αρνήθηκε να το παραλάβει, διαμαρτυρόμενος για την αντιμετώπιση των ιθαγενών Αμερικανών από το Χόλιγουντ.

Πέθανε την 1η Ιουλίου 2004, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας, έχοντας προηγουμένως βιώσει και μια σειρά οικογενειακών τραγωδιών που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

wikimedia commons

Καρλ Μάλντεν: Ο πρωταγωνιστής των δεύτερων ρόλων



Δεν χρειάστηκε ποτέ να είναι πρώτος στο κάδρο για να ξεχωρίσει.

Ο Καρλ Μάλντεν υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς δεύτερων ρόλων στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου.

Η ερμηνεία του ως Μιτς στο «Λεωφορείο ο Πόθος» τού χάρισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, ενώ συμμετείχε σε σπουδαίες ταινίες όπως «Το Λιμάνι της Αγωνίας», «Ο Βαρυποινίτης του Αλκατράζ», «Patton» και «The Cincinnati Kid».

Έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουλίου 2009, λίγους μήνες πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής.

Britannica

Γουόλτερ Ματάου: Το πρόσωπο της κινηματογραφικής κωμωδίας



Με το χαρακτηριστικό σκυθρωπό βλέμμα και το μοναδικό κωμικό του ταλέντο, ο Γουόλτερ Ματάου έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του αμερικανικού σινεμά.

Η συνεργασία του με τον Τζακ Λέμον χάρισε μερικές από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες όλων των εποχών, όπως ο «Υπέροχος Απατεώνας», τα «Φιλαράκια» και η «Πρώτη Σελίδα».





Το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου ήρθε το 1967, ενώ η καριέρα του εκτεινόταν από δραματικούς μέχρι κωμικούς χαρακτήρες.

Πέθανε την 1η Ιουλίου 2000, σε ηλικία 79 ετών.

wikimedia commons

Ρόμπερτ Μίτσαμ: Ο αντιήρωας που έγινε θρύλος



Ο Ρόμπερτ Μίτσαμ δεν χρειάστηκε ποτέ να υποδυθεί τον κλασικό ήρωα. Αντίθετα, έγινε διάσημος ενσαρκώνοντας σύνθετους, σκοτεινούς και συχνά επικίνδυνους χαρακτήρες.

Η «Νύχτα του Κυνηγού», το «Ακρωτήρι του Φόβου», η «Κόρη του Ράιαν» και τα κλασικά φιλμ νουάρ της δεκαετίας του '40 και του '50 τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του αμερικανικού κινηματογράφου.

Πέρα από ηθοποιός, υπήρξε συγγραφέας, συνθέτης και σκηνοθέτης.

Έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουλίου 1997, σε ηλικία 80 ετών.

wikimedia commons

Μάικλ Λάντον: Ο τηλεοπτικός πατέρας μιας ολόκληρης γενιάς



Για εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Μάικλ Λάντον δεν ήταν σταρ. Ήταν μέλος της οικογένειας.

Αρχικά αγαπήθηκε ως ο μικρός Τζο στη θρυλική «Μπονάντσα», όμως έγινε πραγματικά διαχρονικός μέσα από τον ρόλο του Τσαρλς Ίνγκαλς στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», μια σειρά που καθόρισε την οικογενειακή τηλεόραση για περισσότερο από μία δεκαετία.

Το 1991 ανακοίνωσε δημόσια ότι έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας, επιλέγοντας να μιλήσει ανοιχτά για την ασθένειά του.

Πέθανε την 1η Ιουλίου 1991, μόλις στα 54 του χρόνια.

wikimedia commons

Μια ημερομηνία που μοιάζει με κινηματογραφικό φινάλε



Είναι μάλλον σπάνιο μια μόνο ημέρα του ημερολογίου να συνδέεται με τόσες διαφορετικές αλλά εξίσου σπουδαίες προσωπικότητες του θεάματος.

Ο Μπράντο, ο Μάλντεν, ο Ματάου, ο Μίτσαμ και ο Λάντον υπηρέτησαν διαφορετικά είδη κινηματογράφου και τηλεόρασης. Άλλοι έγιναν θρύλοι του δραματικού σινεμά, άλλοι ταυτίστηκαν με την κωμωδία ή τη μικρή οθόνη. Όλους όμως τους ενώνει το γεγονός ότι οι ερμηνείες τους συνεχίζουν να προβάλλονται, να συγκινούν και να εμπνέουν νέες γενιές θεατών.

Κάποιες ημερομηνίες γράφουν ιστορία επειδή κάτι γεννιέται. Η 1η Ιουλίου θυμίζει ότι, στον κινηματογράφο, ακόμη και όταν οι πρωταγωνιστές φεύγουν, οι ρόλοι τους μένουν για πάντα ζωντανοί.