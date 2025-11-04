1ο Ράλλυ Παρνασσού 2025: Άλλη μια νίκη για τους Παπαδημητρίου-Κουζιώνη

Τα 33 πληρώματα που εκκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου από το κέντρο της Αμφίκλειας, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στις τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, προσφέροντας πλούσιο θέαμα. Οι θεατές που βρέθηκαν κατά μήκος των διαδρομών ανταπέδωσαν με ζεστό χειροκρότημα τις προσπάθειες των αγωνιζομένων και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης ολοκλήρωσαν με ιδανικό τρόπο την παρουσία τους στο φετινό πρωτάθλημα κατακτώντας τη νίκη στην πρώτη έκδοση του Ράλλυ Παρνασσού. Έχοντας στεφθεί ήδη Πρωταθλητές Ελλάδος από τον προηγούμενο αγώνα, συμμετείχαν στο φινάλε του θεσμού χωρίς άγχος. Με το Skoda Fabia RS Rally2 οι Πρωταθλητές Ελλάδος του 2025, πήραν τα ηνία του αγώνα από νωρίς, κέρδισαν τις πρώτες τρεις ειδικές διαδρομές και έφτασαν στο ενδιάμεσο service με προβάδισμα που ξεπερνούσε το ένα λεπτό από τους διώκτες τους. Στη συνέχεια, επέλεξαν να ακολουθήσουν συντηρητικό ρυθμό, διαχειρίστηκαν έξυπνα τη διαφορά ασφαλείας και εφαρμόζοντας κατάλληλη στρατηγική πέτυχαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης, ολοκλήρωσαν τον αγώνα στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, στην πρώτη τους εμφάνιση με το Ford Fiesta Rally3

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, στην πρώτη τους εμφάνιση με το Ford Fiesta Rally3. Ο μόλις 21 ετών οδηγός, στον έβδομο αγώνα της σύντομης αγωνιστικής του πορείας, επέδειξε εξαιρετική ωριμότητα και σταθερότητα, πετυχαίνοντας παράλληλα την πρώτη του νίκη στην κατηγορία Rally3 και έπεται συνέχεια. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Πασχάλης Χατζημάρκος – Μάριος Τσαούσογλου, οι οποίοι αντιμετώπισαν μηχανικό πρόβλημα στις απογευματινές ειδικές με το Renault Clio Rally3, το οποίο, ευτυχώς, δεν τους στοίχισε. Το πλήρωμα, που μπήκε στον αγώνα με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία Rally3, τα κατάφερε περίφημα και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Πασχάλης Χατζημάρκος – Μάριος Τσαούσογλου, οι οποίοι αντιμετώπισαν μηχανικό πρόβλημα στις απογευματινές ειδικές με το Renault Clio Rally3, το οποίο, ευτυχώς, δεν τους προβλημάτισε

Το βάθρο στη Rally3 συμπλήρωσαν οι “Flandy” – Κωνσταντίνος Στεφανής, παρά τις αρκετές δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη ειδική διαδρομή, το Ford Fiesta Rally3 ανατράπηκε, αλλά το πλήρωμα συνέχισε την προσπάθειά του. Παράλληλα, έπαθαν κλατάρισμα, το οποίο άλλαξαν μετά το τέλος της διαδρομής, χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Τέταρτη θέση γενικής και χαμόγελα για τους Κωνσταντίνο Ζυγογιάννη-Νικόλαο Τσέλλο που πέτυχαν άλλη μια νίκη στην κατηγορία Ν, χάρη στην οποία αναδείχθηκαν Κυπελλούχοι Ελλάδος Ν για το 2025. Το δίδυμο από τη Λιβαδειά κινήθηκε εντυπωσιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχοντας μάλιστα τη «στιγμή» του στο τελείωμα της δεύτερης ειδικής διαδρομής, χωρίς ευτυχώς δυσάρεστες συνέπειες. Παράλληλα, κατάφεραν να κατακτήσουν και τον τίτλο στην κατηγορία C2, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη χρονιά. Συνέχεια στο επιτυχημένο σερί τερματισμών έδωσαν οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Παναγιώτης Κόκκινος, οι οποίοι με το Mitsubishi Lancer ένατης γενιάς ολοκλήρωσαν το 1ο Ράλλυ Παρνασσού στην έκτη θέση γενικής και στη δεύτερη θέση της κατηγορίας Ν. Το βάθρο της Ν συμπλήρωσαν οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με Mitsubishi Lancer Evo IX.

Τέταρτη θέση γενικής για τους Κωνσταντίνο Ζυγογιάννη-Νικόλαο Τσέλλο που πέτυχαν άλλη μια νίκη στην κατηγορία Ν, χάρη στην οποία αναδείχθηκαν Κυπελλούχοι Ελλάδος Ν για το 2025

Το τρίτο αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally2 που συμμετείχε στον αγώνα ήταν αυτό των Γιώργου Παντελάκη – Ηλία Παναγιωτούνη. Το δίδυμο τερμάτισε στην όγδοη θέση της γενικής, με τον οδηγό να εκπληρώνει τον βασικό του στόχο, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την εξοικείωση με το Skoda Fabia Rally2 Evo και την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας σε χωμάτινες ειδικές διαδρομές.

Τη νίκη στην F2 E πανηγύρισαν οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς, οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο των Πρωταθλητών Ελλάδος στην κατηγορία για το 2025. Ο οδηγός από τον Πύργο που ξεσήκωσε τα πλήθη με τον θεαματικό τρόπο οδήγησής του, αντιμετώπισε πρόβλημα με τον συμπλέκτη του Toyota Starlet στο τελείωμα, ωστόσο κατάφερε να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή χρονιά.

Τη νίκη στην F2 E πανηγύρισαν οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς, οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο των Πρωταθλητών Ελλάδος στην κατηγορία για το 2025

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στην F2 κατέκτησαν φέτος οι Σάββας Λευκαδίτης – Ευάγγελος Ακράτος με το Peugeot 208 Rally4. Το δίδυμο επέλεξε να ακολουθήσει σταθερό ρυθμό, χωρίς υπερβολές, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία και τα κατάφερε. Πρόκειται για την τρίτη φορά που αναδεικνύονται Πρωταθλητές Ελλάδος στην F2. Την πρώτη νίκη της καριέρας τους στη C6 πανηγύρισαν στην Αμφίκλεια οι Νίκος Σωτηρόπουλος – Ευάγγελος Μούκας με Toyota Yaris. Το δίδυμο αναρριχήθηκε στην κορυφή από την πρώτη ειδική διαδρομή, έχτισε διαφορά ασφαλείας από τους αντιπάλους του, την οποία κατάφερε να υπερασπιστεί μέχρι τον τερματισμό, ανεβαίνοντας έτσι στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου της κατηγορίας.



Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στην F2 κατέκτησαν φέτος οι Σάββας Λευκαδίτης – Ευάγγελος Ακράτος με το Peugeot 208 Rally4

Τη διοργάνωση του 1ου Ράλλυ Παρνασσού ανέλαβαν τα Σωματεία «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) και «Αγωνιστικός Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων» (ΑΣΙΣΑ), ενώ πολύτιμη στήριξη στους διοργανωτές προσέφερε ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας. Χορηγός ήταν το Tactical Shop

Η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Ράλλυ Παρνασσού θέλει να ευχαριστήσει όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν στον αγώνα. Ραντεβού την επόμενη χρονιά.

Νικητές κατηγοριών

Rally3: Αχιλλέας Χριστοδούλου / Κωνσταντίνος Σούκουλης – Ford Fiesta Rally3

F2: Σάββας Λευκαδίτης / Ευάγγελος Ακρατος – Peugeot 208 Rally4

F2 E: Αντώνης Δημόπουλος / Ευθύμιος Σκαλτσάς – Toyota Starlet KP60

C1: Ιωάννης Παπαδημητρίου / Χρήστος Κουζιώνης – Skoda Fabia RS Rally2

C2: Αχιλλέας Χριστοδούλου / Κωνσταντίνος Σούκουλης – Ford Fiesta Rally3

Ν: Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης / Νικόλαος Τσέλλος – Mitsubishi Lancer Evo IX

C3+C4: Αντώνης Δημόπουλος / Ευθύμιος Σκαλτσάς – Toyota Starlet KP60

C5: Σάββας Λευκαδίτης / Ευάγγελος Ακρατος – Peugeot 208 Rally4

C6: Νικόλαος Σωτηρόπουλος / Ευάγγελος Μούκας – Toyota Yaris