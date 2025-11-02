1ο Ράλλυ Παρνασσού 2025: Δόθηκε η εκκίνηση

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο του παραδοσιακού οικισμού, για να θαυμάσει από κοντά τα 33 πληρώματα που θα λάβουν μέρος στον επίλογο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί επίσημοι, μεταξύ των οποίων, η Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, κα. Αθανασία Στιβακτή, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμφίκλειας, κ. Δημήτρης Αγγελής και ο Αντιδήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Θωμάς Κοντούνης, οι οποίοι συνεχάρησαν τους διοργανωτές για τη διοργάνωση του πρωταθληματικού αυτού αγώνα που προβάλλει την ευρύτερη περιοχή.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τις ειδικές διαδρομές του 1ου Ράλλυ Παρνασσού, αποδίδοντας τα εύσημα στην οργάνωση και προσωπικά στον Γιάννη Καραντάνα για την άψογη κατάσταση του οδοστρώματος.

Το Πρόγραμμα

Το αγωνιστικό μενού ξεκίνησε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 6 Ειδικές Διαδρομές, συνολικού μήκους 82,54 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Τα πληρώματα αναχώρησαν στις 09:00 από το Service Park το οποίο βρίσκεται στην Αμφίκλεια και θα αγωνιστούν στις 09:23 στην Ειδική Διαδρομή «Αμφίκλεια», μήκους 15,10 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μια κλασική ειδική της περιοχής με νέο σχεδιασμό, γρήγορα κομμάτια και τεχνικές στροφές.

Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Παναγίτσα» (10:16), μήκους 14,52 χιλιομέτρων, η οποία χαρακτηρίζεται από την ομορφιά του τοπίου και τις συνεχείς υψομετρικές αλλαγές.

Τελευταία ειδική του πρωινού loop είναι η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια-Ζέλι» με ώρα έναρξης 10:44 και μήκος 11,65 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια ακροπολική, γρήγορη και αγαπημένη ειδική διαδρομή των πληρωμάτων, η οποία αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου. Τα πληρώματα θα κατευθυνθούν στη συνέχεια στο Service Park για ημίωρο Service με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει το δεύτερο πέρασμα από την Ειδική Διαδρομή «Αμφίκλεια», με ώρα έναρξης 13:02. Έπειτα τα πληρώματα θα αγωνιστούν και πάλι στην Ειδική Διαδρομή «Παναγίτσα» (13:55), ενώ Power Stage του αγώνα αποτελεί η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια-Ζέλι», η οποία θα ξεκινήσει στις 14:23. Ο τερματισμός του 1ου Ράλλυ Παρνασσού θα λάβει χώρα στην Αμφίκλεια στις 15:28, ενώ η Απονομή των Επάθλων θα διεξαχθεί στις 17:30 στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας.

Λίγα λόγια για το κέντρο του αγώνα

Η Αμφίκλεια, η πόλη που φιλοξενεί το κέντρο του αγώνα (Service Park, Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, Πανηγυρική Εκκίνηση), είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που προσφέρει πολλά στους επισκέπτες.

Ιστορία και Πολιτισμός: Στην κεντρική πλατεία της, κάτω από τη σκιά των πλατάνων, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Άρτου (Ψωμιού) και στο συστεγαζόμενο Μουσείο Επαγγελμάτων Αμφίκλειας, μια ζωντανή αναδρομή στην αγροτική ζωή και την τέχνη του ψωμιού.

Αρχαία και Θρησκευτικά Μνημεία: Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Αρχαία Ακρόπολη Αμφίκλειας για μια πανοραμική θέα, καθώς και την ιστορική Ιερά Μονή Δαδιού (Παναγίας Γαυριώτισσας) και το εκπληκτικό εκκλησάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ (Αγιαρσαλής), λαξευμένο σε εσοχή βράχου.

Γαστρονομία: Οι ταβέρνες της περιοχής προσφέρουν τοπικές νοστιμιές και παραδοσιακά προϊόντα, δίνοντας την ευκαιρία σε πληρώματα και θεατές για μια απολαυστική γαστρονομική εμπειρία.

