23 φλαμίνγκο έκαναν την εμφάνισή τους στην παραλιακή του Ναυπλίου - Μαγευτικές εικόνες

Ένα πανέμορφο σκηνικό αντίκρισαν όσοι πολίτες βρέθηκαν στον Υδροβιότοπο της παραλιακής Ναυπλίου Νέας Κίου στην Αργολίδα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 αφού 23 φλαμίνγκο έκαναν την εμφάνισή τους.

Κάμερα της τοπικής ιστοσελίδας Argolikeseidiseis.gr, απαθανάτισε τα εντυπωσιακά πτηνά τη στιγμή που βρίσκονταν μέσα στο νερό και στέκονταν στο χαρακτηριστικό τους ένα πόδι.

Τι είναι τα φλαμίνγκο;

Γνωστά και με την ελληνική τους ονομασία «Φοινοκόπτερα», είναι πτηνά που μπορεί κανείς να συναντήσει σε όλο τον κόσμο. Ξεχωρίζουν από τα άλλα πουλιά λόγω της εντυπωσιακής τους εμφάνισης με το ψιλόλιγνο σώμα, τα λεπτά πόδια, την γαμψή μύτη και το χαρακτηριστικό τους ροζ φτέρωμα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ροζ ή κοκκινωπό χρώμα προέρχεται από τα καροτενοειδή στη διατροφή τους, που προέρχεται από την κατανάλωση ζωικού και φυτικού πλαγκτόν.

Τα φλαμίνγκο συχνά στέκονται στο ένα πόδι, ενώ το άλλο είναι μαζεμένο κάτω από το σώμα τους. Η αιτία αυτής της συμπεριφοράς δεν έχει πλήρως αποκρυπτογραφηθεί. Αρκετοί επιστήμονες πιστεύουν ότι με το να στέκονται στο ένα πόδι εξοικονομούν περισσότερη σωματική θερμότητα, δεδομένου ότι ξοδεύουν αρκετό χρόνο μέσα στο κρύο νερό.

Πηγή: Argolikeseidiseis.gr

Το όνομα τους προέρχεται από τη λέξη «flamengo», που σημαίνει «αυτός που έχει το χρώμα της φλόγας» ενώ ένα σμήνος από φλαμίνγκο ονομάζεται «flamboyance». Το ελληνικό τους όνομα μεταφράζεται ακριβώς με το ίδιο νόημα, δηλαδή «αυτός που έχει φτερά στο κόκκινο χρώμα του αίματος».

Τα φλαμίνγκο είναι πολύ κοινωνικά πουλιά. Ζουν σε σμήνη των οποίων ο πληθυσμός μπορεί να αριθμεί χιλιάδες. Αυτές οι μεγάλες ομάδες πιστεύεται ότι εξυπηρετούν τρεις σκοπούς: την αποφυγή των αρπακτικών, τη μεγιστοποίηση της πρόσληψης τροφής και την αποτελεσματικότερη χρήση των σπάνιων κατάλληλων θέσεων για να δημιουργήσουν τις φωλιές τους.