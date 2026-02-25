Απεργούν οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό - Τα αιτήματα που διεκδικούν

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ). Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό και την εστίαση που να προβλέπει: