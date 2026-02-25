Απεργούν οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό - Τα αιτήματα που διεκδικούν
Βασικό αίτημα των απεργών είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις και πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ). Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό και την εστίαση που να προβλέπει:
- Αυξήσεις στους μισθούς.
- Πενθήμερη εργασία, 8ωρο και 40ωρο, ενώ σε περίπτωση απασχόλησης την έκτη ημέρα να καταβάλλεται η προβλεπόμενη προσαύξηση, όπως ισχύει για τους εργαζόμενους στους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
- Επαναφορά της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στα προ μνημονίου επίπεδα, με ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού, αντίστοιχα με ό,τι ισχύει για τους λοιπούς ανέργους.
- Κατάργηση της ψευδώς δηλωμένης και υποδηλωμένης εργασίας.
- Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
- Λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.