24ωρο μετρό στην Αθήνα και πιο αυστηρός ΚΟΚ – Όλες οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κυρανάκης

Από σήμερα, Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο κάθε Σάββατο.Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσίασε το νέο πακέτο παρεμβάσεων σε μεταφορές και Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στόχος; Πιο εύκολες μετακινήσεις, ενίσχυση της νυχτερινής ζωής και – κυρίως – λιγότερα τροχαία στο κέντρο.

Νέος ΚΟΚ με αυστηρές ποινές

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκαθάρισε: «Η ατιμωρησία τελειώνει. Η ζωή δεν έχει τιμή». Οι παραβάσεις που απειλούν ανθρώπινες ζωές θα τιμωρούνται πλέον πολύ πιο σκληρά.

Αναβάθμιση στα ταξί

Ο κλάδος των ταξί μπαίνει σε νέο πλαίσιο με στόχο καλύτερες υπηρεσίες για τον επιβάτη αλλά και σεβασμό στον επαγγελματία οδηγό.

Οικονομικά μέτρα για την οικογένεια

Η κυβέρνηση ετοιμάζει φοροελαφρύνσεις και κίνητρα για τα νέα ζευγάρια. «Θέλουμε να κάνουμε την καθημερινότητα των νέων γονιών πιο εύκολη, με περισσότερους πόρους και λιγότερα βάρη», τόνισε ο υπουργός.



«Όλες οι αλλαγές», είπε κλείνοντας, «χτίζουν μια Ελλάδα πιο ασφαλή, πιο δίκαιη και πιο φιλική προς τους πολίτες».