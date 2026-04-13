Είδαν 25χρονη καθηγήτρια στο Τέξας να φιλά 16χρονο - Είπε ότι έκανε σεξ με τον ίδιο και ένα φίλο του

Ένοχη για σεξουαλική επαφή με δύο ανήλικους μαθητές δήλωσε μία 25χρονη καθηγήτρια λυκείου στο Τέξας, η οποία συνελήφθη αφού η αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι εθεάθη να φιλάει έναν 16χρονο.

Η Σέλμπι Λασόμπ γνώριζε ότι και τα δύο αγόρια ήταν κάτω από το επιτρεπόμενο ηλικιακό όριο συναίνεσης για σεξουαλικές σχέσεις ενώ ήταν οικογενειακοί φίλοι με τον έναν ανήλικο για χρόνια προτού ξεκινήσει τις ερωτικές επαφές μαζί του, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η New York Post.

Texas HS teacher Shelby Dawn Lashombe, 25, admits to improper sexual relationships with 2 teenage boys after cops got a tip she was caught kissing a 16-year-old student. pic.twitter.com/6je6lqiOLY — BensonNewsHub (@BensonNewsHub) April 12, 2026

Κανένας από τους νεαρούς ωστόσο, δεν ήταν μαθητής στο λύκειο Valley Mills όπου δίδασε η Λασόμπ.

Ο ίδιος ο 16χρονος, τον οποίο εθεάθη να φιλά η 25χρονη εκπαιδευτικός, επιβεβαίωσε ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της, προσθέτοντας ότι «έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές».

Η Λασόμπ παραδέχτηκε στις Αρχές τη σχέση της με τον ανήλικο, με τον οποίο έβγαινε τους τελευταίους 6 μήνες, όπως είπε.

Παραδέχτηκε επίσης ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ένα δεύτερο αγόρι που ήταν κάτω των 17 ετών, το οποίο φοιτούσε σε διαφορετικό σχολείο από το πρώτο θύμα.

Οι εισαγγελείς συνέστησαν να τεθεί η πρώην εκπαιδευτικός σε αναστολή και να της επιβληθεί πρόστιμο 1.000 δολαρίων, αφού δήλωσε ένοχη για δύο κατηγορίες ακατάλληλης σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.

Σημειώνεται ότι και οι δύο κατηγορίες είναι κακουργήματα δευτέρου βαθμού, τα οποία επιφέρουν έως και 20 χρόνια φυλάκισης η καθεμία.