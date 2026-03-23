25η Μαρτίου: «Φωτιά» ο μπακαλιάρος έως 27€ το κιλό - Όλες οι τιμές και οι οικονομικές εναλλακτικές

Με την 25η Μαρτίου να πλησιάζει, το παραδοσιακό τραπέζι για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου έρχεται αντιμέτωπο με το κύμα της ακρίβειας. Η κίνηση στη Βαρβάκειο αγορά έχει ήδη ξεκινήσει, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα αγοράς πριν καταλήξουν στο ψάρι που θα τηρήσει το έθιμο.

Οι τιμές που «καίνε»



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την κεντρική αγορά της Αθήνας, ο παραδοσιακός υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο (ο λεγόμενος «σκορδαλιά») αγγίζει πλέον τα 21,90 ευρώ το κιλό. Για όσους προτιμούν την ευκολία του φιλέτου, η τιμή εκτοξεύεται ακόμα και στα 27 ευρώ το κιλό, καθιστώντας τον σχεδόν είδος πολυτελείας για μια τετραμελή οικογένεια.

Οικονομικές εναλλακτικές για κάθε βαλάντιο



Παρά τις τσιμπημένες τιμές στον παστό μπακαλιάρο πρώτης ποιότητας, οι έμποροι της Βαρβακείου προτείνουν εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να περιορίσουν το κόστος χωρίς να θυσιαστεί η παράδοση:

Λινγκ: Το ψάρι που μοιάζει γευστικά στον μπακαλιάρο και ανήκει στην ίδια οικογένεια, πωλείται από 14€ έως 16,80€ το κιλό (με κόκκαλο).



Κατεψυγμένος Μπακαλιάρος: Μια σταθερή και προσιτή λύση που κυμαίνεται γύρω στα 14€ το κιλό.



Ντόπια Μπακαλιαράκια: Για όσους προτιμούν το φρέσκο ψάρι, οι τιμές στη Βαρβάκειο ξεκινούν από 6,99€ και φτάνουν έως τα 10€ το κιλό.



Βακαλάος Πόλοκ: Η πλέον οικονομική επιλογή της αγοράς, με την τιμή του να διαμορφώνεται μόλις στα 5€ το κιλό.

Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης

Η ψυχολογία της αγοράς



Οι έμποροι επισημαίνουν πως, παρά το στενό οικονομικό περιθώριο, οι Έλληνες δεν εγκαταλείπουν εύκολα το έθιμο. Ωστόσο, η συμπεριφορά των καταναλωτών έχει αλλάξει: πλέον δεν αγοράζουν με την ίδια άνεση ποσότητες, αλλά περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα.

«Ο κόσμος κάνει βόλτες, ρωτάει, συγκρίνει και μετά αποφασίζει. Πολλοί στρέφονται στα φρέσκα μπακαλιαράκια ή στον κατεψυγμένο για να βγει ο λογαριασμός», αναφέρει επαγγελματίας της αγοράς. Το σίγουρο είναι πως το τραπέζι της 25ης Μαρτίου θα στηθεί, έστω και με περισσότερους υπολογισμούς στο ταμείο.