25η Μαρτίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω της στρατιωτικής παρέλασης

Από την Ελληνική Αστυνομία γίνεται γνωστό ότι λόγω της στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25η Μαρτίου 1821, την Τετάρτη 25-3-2026, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως ακολούθως:



Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης την 24-3-2026 και την 25-3-2026, καθ’ όλο το 24ώρο στις κατωτέρω οδούς:

Λ. Δημοκρατίας, από το ύψος του στρατοπέδου «301 Ε.Β.» έως το ύψος της συμβολής με τον παράδρομο της Λ. Κηφισού.

Παράδρομος Λ. Κηφισού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λένορμαν.

Παράδρομος Λ. Κηφισού και στην πάροδο αυτού , στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Παπακυριαζή, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Επίσης, από την ΕΛΑΣ τονίζεται ότι κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα γίνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Απευθύνεται έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.