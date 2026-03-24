25η Μαρτίου: Ποιες αλλαγές ισχύουν σε μετρό, τραμ, τρόλεϊ και λεωφορεία

Αναλυτικά τις αλλαγές στις συγκοινωνίες για τις 24 και 25 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ λόγω των παρελάσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και ακυρώσεις στάσεων.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Για την 25η Μαρτίου 2026, τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα Κυριακής σε όλες τις γραμμές, με μικρές διαφοροποιήσεις λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων.

Μετρό: Κλείσιμο του σταθμού «Σύνταγμα»

Σύμφωνα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου από τις 8 το πρωί μέχρι το πέρας των παρελάσεων. Οι συρμοί θα διέρχονται από το σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Τραμ: Τροποποιήσεις στα τερματικά σημεία

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», την Τρίτη 24/3 τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 στη στάση «Φιξ» από την έναρξη λειτουργίας του τραμ και μέχρι το τέλος των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», την Τετάρτη 25/03, τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Σεφ» από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και στη στάση «Π. Δημαρχείο» από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερωθούν για τις αλλαγές στα δρομολόγια πριν τη μετακίνησή τους, καθώς η κίνηση στην πόλη αναμένεται να είναι αυξημένη λόγω των παρελάσεων.