Πρώτη δημόσια εμφάνιση του δημάρχου Αγίου Ευστρατίου στην παρέλαση 25ης Μαρτίου μετά το χειρουργείο

Ιδιαίτεροι και γεμάτοι συμβολισμό ήταν οι φετινοί εορτασμοί για την 25η Μαρτίου στον Άγιο Ευστράτιο, καθώς ο δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Σινάνης, έδωσε το «παρών» για πρώτη φορά μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση όγκου.

Ο κ. Σινάνης, ο οποίος επέστρεψε στο νησί μόλις μια εβδομάδα μετά το χειρουργείο του, παραβρέθηκε στη Θεία Λειτουργία για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Πεσόντων, τιμώντας τους ήρωες του 1821.

Ο δήμαρχος υποβλήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου, μια διαδικασία που κρίθηκε απαραίτητη από τους θεράποντες ιατρούς. Η επιτυχής ανάρρωσή του και η επιστροφή του στις δημόσιες εμφανίσεις του αποτελούν σημαντική στιγμή για τους κατοίκους του νησιού, αναφέρει το lesvosnews.

Στην τελετή των εορτασμών, η Υφυπουργός Εσωτερικών εκπροσώπησε την κυβέρνηση και μετέφερε μήνυμα στήριξης στους ακρίτες του νησιού, αναδεικνύοντας την αξία της διατήρησης της μνήμης της Επανάστασης του 1821.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Χριστού και ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας που επισήμανε την ιστορική σημασία της Επανάστασης. Στο Μνημείο των Πεσόντων, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας και της μαθητικής κοινότητας.