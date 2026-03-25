Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 - Οι Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές και άλλοι επίσημοι παρέστησαν το πρωί της Τετάρτης (25/3) στην επίσημη δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 25η Μαρτίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια παρακολούθησαν την επιβλητική στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 11.

Φέτος, η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα οπλικά συστήματα και την επιχειρησιακή αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Με «πρωτιές» και εντυπωσιακή παρουσία τεχνολογίας αιχμής, το φετινό θέαμα έκλεψε τις εντυπώσεις.

Κόβουν την ανάσα οι χαμηλές διελεύσεις μαχητικών και μεταγωγικών της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και των ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού:

Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 στην Αθήνα παρουσίασε για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού με τη νέα στολή «Σύγχρονου Μαχητή», που συνδυάζει προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός. Η εκδήλωση ανέδειξε την εφαρμογή της στρατηγικής Ατζέντα 2030 και του νέου Δόγματος Αποτροπής, με έμφαση στην ανάπτυξη εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης παρουσιάστηκαν σύγχρονα οπλικά συστήματα και συστήματα καινοτομίας, όπως:

Τεθωρακισμένα οχήματα Μ1117 με αισθητήρες και drone υψηλής ευκρίνειας για επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο.

Τορπίλες Seahake–4 και βλήματα ASTER–30 για ανθυποβρυχιακές και αντιαεροπορικές επιχειρήσεις.

Antidrone συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων», καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη S-100, Αρχύτας και A900 για αναγνώριση και στοχοποίηση σε μεγάλες αποστάσεις.

Κινητοί Σταθμοί Διοίκησης και Ελέγχου και Μεταφερόμενοι Σταθμοί Επικοινωνιών «Μετοικος», που εξασφαλίζουν συντονισμό και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.

Τακτικός Σταθμός Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών «Δευκαλίων», με δυνατότητα παρατήρησης και διαχείρισης κρίσεων.



Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας,τόνισε ότι με την Ατζέντα 2030, τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, «οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας».



Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν αποτέλεσε μόνο επίδειξη στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά επισφράγισε τη στρατηγική μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, με τεχνολογική υπεροχή, καινοτομία και ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.

Φωτογραφίες, βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης