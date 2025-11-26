25ο Αττικό Rally Κλασσικής Μοτοσυκλέτας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Το Αττικό είναι μια από τις πιο προσιτές και ευχάριστες εκδηλώσεις Rally της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας και είναι ο τελευταίος και πιο απολαυστικός αγώνας της χρονιάς. Η φετινή Φθινοπωρινή διαδρομή θα κινηθεί στην περιοχή γύρω από τα Μέγαρα περνώντας από Φυλή, Μάνδρα, Μονή Αγ. Ιωάννου Προδρόμου, Αλεποχώρι και καταλήγει στο γνωστό εξωκλήσι του Αγ Σαράντη στα Μέγαρα, όπου οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν εκλεκτά εδέσματα.

Η καθαρή διαδρομή είναι 85 χιλιόμετρα, κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους. Οι Ειδικές Διαδρομές είναι δύο, σε επιλεγμένες περιοχές με αρκετές στροφές και χαμηλή κυκλοφορία. Στον εκδήλωση Regularity Rally συμμετέχουν μέλη της Λέσχης με πιστοποιημένες κλασικές μοτοσικλέτες. Επίσης συμμετέχουν, σαν συνοδοί, μέλη με μη πιστοποιημένες μοτοσικλέτες, αλλά και απλοί φίλοι της Λέσχης. Ο σκοπός είναι, όπως πάντα, όσοι συμμετέχουν να περάσουν καλά με τις μοτοσικλέτες και τους φίλους τους.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου και μέχρι ώρα 9:00 το βράδυ στη διεύθυνση http://www.classicbike.gr/ Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Πέμπτη 19:00 έως 22:00.

Η ταυτότητα του Rally

Η διαδρομή κινείται κυρίως στο Νομό Αττικής με ορισμένα τμήματά της να περνάνε από μαγευτικές διαδρομές των όμορων νομών.



Η συνολική διαδρομή, της ημερησίας αυτής εκδήλωσης Regularity Rally, δεν ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα και οι ειδικές διαδρομές της 2.

Οι διαδρομές έχουν επιλεγεί με γνώμονα τη θέα, τη χαμηλή κυκλοφορία και τις χαμηλές ταχύτητες.