27χρονη Ελληνοκαναδή έπνιξε τους γιους της για να «ενωθούν με τον πατέρα τους στον παράδεισο»

Σοκ έχει προκαλέσει στην ομογένεια του Καναδά οι δολοφονίες δύο μικρών αγοριών στο Τορόντο από την 27χρονη Ελληνοκαναδή μητέρα τους. Η γυναίκα έπνιξε τους δύο γιους της πριν από δύο χρόνια και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης πριν τα 18 χρόνια.

Η 27χρονη Βανέσα Κόλλιας δήλωσε ένοχη για δύο κατηγορίες δευτεροβάθμιας ανθρωποκτονίας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο στο Τορόντο, τη Δευτέρα.

Οι γιοι της, ο τετράχρονος Δημήτριος Κόλλιας και ο πεντάχρονος Γιάννης Κόλλιας, σκοτώθηκαν ο ένας μετά τον άλλο στο διαμέρισμά της στο Σκάρμπορο, στην οδό Glamorgan, στην περιοχή των οδών Kennedy και Ellesmere, στις 10 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με το αναλυτικό υπόμνημα.

Το δικαστήριο άκουσε ότι η Κόλλιας είπε στην Dr. Sumeeta Chatterjee, ιατροδικαστική ψυχίατρο στο Centre for Addiction and Mental Health, ότι ένιωθε «σπασμένη», «απολύτως μόνη» και πως «το μόνο που ήθελε ήταν να επανενωθεί η οικογένεια», μετά τον θάνατο του συζύγου της, Κώστα Κόλλια, κατά 47 χρόνια μεγαλύτερού της, από λευχαιμία στις 1 Δεκεμβρίου 2023, τρεις ημέρες μετά τη διάγνωση.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι η 27χρονη δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή χωρίς τον σύζυγό της και ήθελε «όλοι τους» να επανενωθούν στον παράδεισο.

Αφού η 27χρονη σκότωσε τα αγόρια, σύμφωνα με το υπόμνημα, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και έμεινε παραπληγική.

Στο υπόμνημα αναφέρεται ότι η 27χρονη άφησε σημειώματα για την αστυνομία και μια λίστα με τηλεφωνικούς αριθμούς συγγενών. Είχε επίσης ετοιμάσει τα ρούχα της κηδείας των γιων της, τα πιστοποιητικά γέννησής τους, μια φωτογραφία του νεκρού πατέρα τους και είχε τοποθετήσει έναν σταυρό δίπλα στα σώματά τους.

Η ίδια περιγράφοντας με ανατριχιαστικό τρόπο τη δολοφονία των γιών της, είπε στο δικαστήριο ότι κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine».

Αστυνομικοί βρήκαν τα αγόρια δίπλα–δίπλα χωρίς σφυγμό

Σύμφωνα με το CBC, η αστυνομία του Τορόντο πήγε στην πολυκατοικία μετά από κλήση για άγνωστο περιστατικό και βρήκε την 27χρονη έξω στο γρασίδι. Εκείνη τους είπε ότι είχε πέσει από τον έκτο όροφο.

Η αστυνομία βρήκε τα αγόρια ξαπλωμένα δίπλα–δίπλα, χωρίς να δείχνουν σημεία ζωής, ενώ διαπιστώθηκαν νεκρά στο νοσοκομείο αργότερα το ίδιο βράδυ.

Η επιστολή της Κόλιας προς την αστυνομία περιείχε συγγνώμες και εκκλήσεις για συγχώρεση προς τα μέλη της οικογένειας για όσα είχε κάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία.

«Ανέφερε ότι η μεγαλύτερη της λύπη ήταν πως δεν ήταν επιτυχής η δική της απόπειρα αυτοκτονίας», σημειώνεται στο υπόμνημα, σχετικά με όσα είπε στην ψυχίατρο.

Η γυναίκα δεν έπασχε από σοβαρή ψυχική διαταραχή

Η Chatterjee, στην ψυχιατρική της έκθεση που κατατέθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας της ποινής, είπε ότι η 27χρονη είχε καταρρεύσει από τον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της εννέα ημέρες νωρίτερα και ότι ο θρήνος της ήταν έντονος.

Είπε ακόμη ότι η Κόλιας έπασχε από διαταραχή προσαρμογής, αλλά αυτό δεν αρκούσε για να θεμελιώσει «ενδεχόμενη υπεράσπιση» περί μη ποινικής ευθύνης λόγω ψυχικής νόσου.

«Συνοπτικά, παρότι η κ. Κόλλιας δεν πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή που θα επηρέαζε την ικανότητά της να αντιληφθεί τις πράξεις της ή τις συνέπειές τους, αποτελεί προϊόν επίμονων τραυμάτων της παιδικής ηλικίας, που διαμόρφωσαν τις ενήλικες αντιλήψεις της για τον κόσμο, την αίσθηση ασφάλειας και τις σχέσεις», αναφέρει η έκθεση.

«Το ιστορικό της αποτέλεσε τη βάση για μια ξαφνική, εξαιρετικά δυσλειτουργική και τραγική αντίδραση προσαρμογής μετά τον απροσδόκητο θάνατο της μοναδικής πηγής ασφάλειας που είχε στη ζωή της.»

Η Κόλλιας φέρεται να είχε πει σε ψυχίατρο ότι ήταν «απολύτως μόνη και ανίκανη να συλλάβει τη συνέχιση της ζωής χωρίς (τον σύζυγό της) και ήθελε όλοι τους να ξαναενωθούν στον Παράδεισο».

«Ένα μέρος μου θα αναρωτιέται πάντα γιατί δεν είπα ποτέ ότι χρειάζομαι βοήθεια», είπε η Κόλλιας στο δικαστήριο λέγοντας με κλάματα για τα παιδιά της «σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ που μου δείξατε τι είναι η αληθινή αγάπη. Θα είστε για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαι τόσο ευγνώμων που έγινα η μαμά σας. Το πιο δύσκολο πράγμα που θα πρέπει να κάνω είναι να μάθω να είμαι εδώ χωρίς εσάς».

Η Εισαγγελία και η υπεράσπιση πρότειναν από κοινού να εκτίσει η Κόλιας 18 χρόνια κάθειρξη πριν να είναι επιλέξιμη για αποφυλάκιση. Η ανώτατη δικαστής Maureen Forestell συμφώνησε και επέβαλε την προτεινόμενη ποινή.