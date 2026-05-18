27ο Παζάρι: Για την ενίσχυση του Μουσείου και των φίλων του

Ένας αγαπημένος θεσμός επιστρέφει και φέτος!

Το 27ο παζάρι των Φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου στον πανέμορφο κήπο του Μουσείου προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό διήμερο διασκέδασης και προσφοράς!

Οι επισκέπτες θα βρουν μια μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα αντικείμενα, όπως βιβλία, αντίκες, είδη σπιτιού, φυτά και διακοσμητικά, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Στο Κυλικείο θα βρείτε εδέσματα-προσφορές μελών για το κολατσιό σας ή για το σπίτι.

Το παζάρι αποτελεί ιδανική ευκαιρία για αγορές με χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ποιότητα με την κοινωνική προσφορά.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο του Σωματείου των Φίλων και να ενημερωθούν για τους τρόπους συμμετοχής σ’ αυτό.

Κατά τη διάρκεια του παζαριού, θα προσφέρεται η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών με ειδική έκπτωση 20%.

Σας περιμένουμε για ένα όμορφο διήμερο γνωριμίας και διασκέδασης!

Πληροφορίες: https://filoi-gnhm.gr και 210 80 83 289, 10:00-13:00



Οργανωτής και οικοδεσπότης:

ΦΙΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ