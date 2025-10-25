28η Οκτωβρίου: Ανοιξιάτικος καιρός το Σαββατοκύριακο - Εξπρές κακοκαιρία πριν από την παρέλαση

Σαββατοκύριακο με καιρό που θα θυμίζει όχι Φθινόπωρο αλλά... Άνοιξη, αναμένεται σήμερα και αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή και θα υπάρχουν μεγάλα με ηλιοφάνεια, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Ωστόσο, τη Δευτέρα (27/10, η χώρα θα είναι... χωρισμένη στα δύο. Από τη μία στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες (ειδικά στη δυτική και βόρεια Ελλάδα). Από την άλλη όμως σε περιοχές της Βοιωτίας, της Εύβοιας, και αλλού, το θερμόμετρο θα «φλερτάρει» ακόμη με τους 30 βαθμούς! Μάλιστα, στα βόρεια παράλληλα της Κρήτης, τη Δευτέρα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς.

Πάντως, οι βροχές της Δευτέρας, θα χαρακτηρίσουν μια μίνι-κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη μισή χώρα, και θα είναι εξπρές καθώς μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οπότε, την Τρίτη οι παρελάσεις φαίνεται, ότι θα γίνουν με καλό καιρό σε όλη τη χώρα, και με θερμοκρασίες κοντά στους 22 με 25 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών:

Η πρόγνωση για το Σάββατο (25/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (26/10)

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 και στην Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα (27/10)

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη (28/10)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρώτικα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.