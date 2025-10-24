28η Οκτωβρίου: «Διπρόσωπος» ο καιρός για τους εκδρομείς του τετραημέρου

«Σύμμαχος» των εκδρομέων ο καιρός το Σαββατοκύριακο πριν την 28η Οκτωβρίου, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, πριν κάνει και πάλι «βουτιά», ανήμερα της Εθνικής Εορτής, αφού σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται πρόσκαιρες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών η υψηλότερη θερμοκρασία της Παρασκευής (24/10) καταγράφηκε στο Σίσι Λασιθίου και ήταν ίση με 30°C, θερμοκρασία που «θυμίζει» καλοκαίρι. Ακολουθούν τα Μάλια με 29.9°C, η Αγία Τριάδα Φθιώτιδας με 29.8°C, περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης, η Σούδα, τα Δένδρα Τυρνάβου και οι Θερμοπύλες με τον υδράργυρο να δείχνει 29.1°C.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα την Παρασκευή, καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Αυτό το ανοιξιάτικο σκηνικό που θυμίζει περισσότερο Μάιο παρά Οκτώβριο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν πως ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που προσφέρεται για αποδράσεις.

Από την Τρίτη, ωστόσο, το σκηνικό αλλάζει. Η 28η Οκτωβρίου θα μας βρει με φθινοπωρινό καιρό, αισθητή δροσιά το πρωί και το βράδυ, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά και βόρεια από το απόγευμα. Παρόλα αυτά στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά, αν και με λίγη ψύχρα.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η αλλαγή αυτή θα σηματοδοτήσει και το τέλος της «παρατεταμένης καλοκαιρίας», με τη θερμοκρασία να επανέρχεται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.



Δείτε τον χάρτη:

Meteo

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών

Ο καιρός το Σάββατο (25/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (26/10)

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 και στην Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα (27/10)

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη (28/10)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρώτικα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.